3D Yazıcıyla İnşa Edilen Bina, Guinness Rekoru Kırdı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde 2016 yılında 3D yazıcı ile inşa edilen 'Office of the Future' adlı bina, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. BAE, 400'ü aşkın Guinness Dünya Rekoruna bir yenisini daha eklemiş oldu.

Dubai Future Foundation (DFF) tarafından inşa edilen dünyanın 3D yazıcıyla inşa edilen ilk ofis binası, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Emirates Kuleleri'nin önünde yer alan Office of the Future (Geleceğin Ofisi), Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 emirliğinden biri olan Dubai'de yer alıyor.

Tek bir 3D yazıcı ile üretilen Geleceğin Ofisi, 6 metre yüksekliğinde, 36 metre uzunluğunda ve 12 metre genişliğinde inşa edildi. Ofisin inşasında, benzer büyüklükteki binalardan yüzde 50 daha az insan gücü kullandı ve yüzde 60 daha az inşaat atığı ortaya çıktı. Üretimi 17 gün süren ofisin kurulumu 2 gün içinde tamamlandı. İnşaat, peyzaj ve iç tasarım süreci ise toplam 3 ay sürdü.

3D yazıcı ile inşa edilen ofis böyle görünüyor

Dubai Future Foundation başkanı Khalfan Belhoul ödülün ardından, "Geleceğin Ofisi'nin bu global tanınırlığa ulaşma başarısı, BAE liderliğinin vizyonunu ve 3D Baskı gibi yeni teknolojilerin benimsenmesinde, geliştirilmesinde ve yeni ekonomik fırsatların yaratılmasında kullanılmasının önemini kavramadaki yenilikçi ruhunu somutlaştırıyor. Dubai ve BAE'yi bir inovasyon merkezi ve gelişmekte olan teknolojiler için bir test bölgesi olarak konumlandırıyor." şeklinde konuştu.

2016 yılında açılan Geleceğin Ofisi, türünün ilk 3D baskı binası ve 'Dubai 3D Baskı Stratejisi' kapsamında inşa edildi. Ofis, Gensler Architects tarafından tasarlandı ve daha sonra Dubai'de tamamlanmak üzere olan Museum of the Future'ı tasarlayan Killa Design tarafından geliştirildi. Yapısal mühendislik Thornton Tomasetti, eConstruct ve Freysinett tarafından sağlandı. İç tasarım Projex tarafından geliştirildi, mobilya ve ofis düzeni Bene GmbH tarafından yapıldı ve binanın çarpıcı manzarası Cracknell tarafından tasarlandı. Binanın inşası toplam 140 bin dolara mal oldu.

Bugün ofis, yeni teknolojileri anlamak ve benimsemek için çeşitli beceriler ve araçlarla geleceğin liderlerini hazırlayan, ayrıca gelecekte dünyanın karşı karşıya geleceği sorunları ele alan DFF Dubai Gelecek Akademisi'ne (DFAc) ev sahipliği yapıyor.

Şu anda Birleşik Arap Emirlikleri, 400'den fazla Guinness Dünya Rekoru unvanına sahip. BAE'nin Guinness Dünya Rekorları arasında dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa, dünyanın en işlek havaalanı olan Dubai Uluslararası Havaalanı gibi yapılar da yer alıyor.