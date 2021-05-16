Yaşlı Yıldızların Beklenenden Daha Hızlı Döndüğü Bulundu

Yeni bir araştırma sonucunda yaşlı yıldızların sanılandan çok daha hızlı döndüğü ortaya çıktı. Manyetik kırılma teorisine göre yıldızlar, yaşlandıkça hız kaybediyorlardı. Ancak bu sürecin daha hafif geçerek dönüş hızında bir etki yaratmayabileceği bulundu.

Yıldızların yaşı ve dönme hızları arasındaki bağlantıyı zayıflatan örnekler bulundu. Yapılan gözlemlere göre yaşlarından dolayı yavaşlaması gereken bazı yaşlı yıldızlar, çok daha genç olanlarla aşık atacak dönüş hızlarına sahip. Bunun nedeni ise manyetik alanlarına dışarıdan gelen müdahaleler olabilir.

Yıldızların belli bir süreden sonra girdiği manyetik kırılma süreci, dönüş hızlarının yavaşlamasına neden olur. Ancak araştırmacıların gözlemlerinde elde ettiği yeni bulgulara göre bazı yıldızlar, bu süreci daha hafif atlatıyor ve böylece eski hızlarını koruyarak kozmik danslarına dinç bir şekilde devam edebiliyorlar.

Yaşlı yıldızlar sanılandan daha hızlı dönüyor:

Yıldızların yaşları ve dönüş hızları arasındaki bağlantıyı ölçmek isteyen astronomlar, uzak yıldızların yüzeylerindeki ‘yıldız lekelerini’ gözlemleyerek hızlarını ölçtüler. Yaşlı yıldızlarda daha az leke olduğundan dolayı hızlarını ölçmek biraz daha zor oldu. Gözlemler sonucunda yaşlı yıldızların beklenenden daha hızlı döndüğü ileri sürüldü.

Birmingham Üniversitesi’nden araştırmacılar, Güneş’ten daha yaşlı yıldızların hızını ölçmek için bu sefer ‘asteroseismoloji’ metodunu kullandı. ‘Nature Astronomy’de yayınlanan sonuçlar, önceki bulguları doğruladı. Yaşlı yıldızlar, manyetik kırılma kuralından yola çıkılarak yapılan tahminlere göre çok daha hızlı dönüyorlardı.

Güneş’in ömrüne dair yeni tahminler gelebilir:

Makalenin baş yazarı Dr. Oliver Hall, "Bir süredir yaşlı yıldızların manyetik kırılma teorisinin öngördüğünden daha hızlı döndüğünden şüpheleniyorduk. Ancak bu yeni asteroseismik veriler, zayıflamış manyetik kırılmanın olduğunu gösteren en kuvvetli bulgular oldu. Genç yıldızları temel alan modeller, bir yıldızın dönüşündeki değişimin yaşamı boyunca tutarlı olduğunu öne sürüyor. Ancak yeni verilerde bu durum farklı” açıklamalarında bulundu. Yazarlardan biri olan Dr. Guy Davies, Güneş’in kaderi hakkında varsayımlarda bulunmak için öğrenecek çok şeyimiz olduğunu ifade etti. Araştırmada elde edilen yeni veriler baz alınarak yeni yıldız modelleri oluşturulacak ve bu konudaki tahminlerin daha isabetli hale getirilmesi için çalışmalar sürecek.