Yaşlılığın Kanser Oluşumunu Engellediğini Ortaya Çıktı

Liverpool Üniversitesi’ndeki bir grup bilimci, fizyolojik yaşlılığın bazı durumlarda kötü huylu tümörlerin gelişmesini engelleyebileceğini ortaya koydu. Bir dergide yayınlanan araştırmada kanser hücrelerinin gelişmesinin engellenebildiği gösterildi.

Kanser, sadece ülkemizin değil, bütün dünyanın en zorlu ve en ciddi hastalıklarından biri. Bazen sigara gibi sebeplerden vurulduğu söylese de kendine iyi bakan kişilere bile vuran bu acımasız hastalığın yaşlı insanlarda gelişemediği ortaya çıktı.

Liverpool Üniversitesi’nde görev yapan bir grup bilim insanı, yaşlı insanların vücutlarının kanser üretimini durdurabildiğini açıkladı. Aging Cell dergisinde yayınlanan araştırmadaki bulgular, fizyolojik yaşlılığın bazı durumlarda kötü huylu tümör gelişimini engellediğini gösterdi.

Dokuların yaşlanması mutasyona uğrayan hücrelerin bölünmesini yavaşlatıyor

Yaşlılıkta insan vücudunda meydana gelen değişiklikler ile onkolojik vakalarda meydana gelen genetik değişiklikleri karşılaştıran araştırmacılar, yaşlı insanların organizmasında oluşan sürecin belirli ölçüde birbirini nötrleştirdiği kanısına vardı.

Araştırmacı grubun çalışmalarının sonuçlarına göre dokuların yaşlanması, yeni mutasyonların oluşmasını engellemenin yanında mutasyona uğrayan hücrelerin bölünmesini de önemli oranda yavaşlatıyor. Bu şekilde onkolojik hastalıkların gelişimi büyük ölçüde zorlaşmış oluyor ve tümör gibi kanserli hücrelerin oluşması veya büyümesi engelleniyor.

Uzmanlar, yaşlı insanlardaki kanser vakalarının sayısındaki azalmayı bu araştırmanın sonuçlarına bağlıyor. Yaşlı insanlarda kanser oluşma olasılığının çok düşük olduğunu, bu araştırma gayet net bir şekilde ifade ediyor.