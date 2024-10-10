Uzun Bir Süre Yatan Araba Ne Gibi Zararlar Görür? Tek Sorun Paslanması Değil...

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Hiç hareket etmeden uzun bir süre aynı yerde kalan arabada ne gibi sorunlar görülür? Gelin inceleyelim.

Çevrenizde muhakkak yıllardır aynı yerde duran park edilmiş, daha doğrusu terk edilmiş arabalar görüyorsunuzdur. Peki bir araba bu şekilde aynı yerde, hiç hareket ettirilmeden kalırsa ne gibi zararlar görür

Kaportasından fren sistemine kadar başına gelecek bir şey çok var! 

Karşılaşılan en büyük sorun paslanma.

Uzun bir süre yatan arabalarda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri paslanma. Atmosferdeki nem oksijenle birleşerek metallerin paslanmasına neden olur. Dışarıda bırakılan arabalarda da bu durum meydana gelir. Bu süreç arabanın bulunduğu yerdeki iklime göre daha erken ya da geç olabilir. 

Lastikler de uzun bir süre beklediğinde işlevini kaybediyor.

inmiş araba lastiği

Tabii ki hareket ettirilmeyen bir arabanın lastikleri de zarar görüyor. Lastikler uzun süre aynı noktada kaldıklarında hem şekli bozuluyor hem sertleşiyor. Bunların sonucunda aşınma süreci de hızlanıyor. 

Fren sistemi ve süspansiyonlar…

paslanmış fren diski

Yukarıdaki satırlarda bahsettiğimiz paslanma, arabanın fren sistemini de ciddi şekilde etkiliyor. Fren balataları ve diskler arasında pas oluşuyor, bu da disklerin aşınmasına yol açıyor. Ayrıca yine arabanın süspansiyon sistemi de hareketsiz kaldığında zayıflayıp esnekliğini kaybediyor. 

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