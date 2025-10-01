Savunmadan Yazılıma: Yatırımcıların Radarındaki Teknoloji Devleri

Borsa İstanbul’da son dönemde teknoloji şirketleri dikkat çekiyor. Savunmadan yazılıma, e-ticaretten siber güvenliğe uzanan yatırımlar öne çıkıyor.

Son yıllarda Türkiye’nin teknoloji alanında yaptığı yatırımlar yalnızca günlük hayatı değil, sermaye piyasalarını da dönüştürüyor. Savunma sanayinden yazılıma, siber güvenlikten e-ticaret altyapısına kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketler, Borsa İstanbul’da yatırımcıların en çok takip ettiği hisseler arasında yer alıyor. Bu şirketlerin performansını bir araya getiren XUTEK (BIST Teknoloji) endeksi ise yatırımcılar için teknoloji alanındaki nabzı tutan en önemli göstergelerden biri.

XUTEK endeksi rekor seviyelerde

XUTEK (BIST Teknoloji) hisseleri, son bir yılda sergilediği performansla yatırımcıların dikkatini çekti. 2024’te 11 bin puan seviyelerinden işlem gören endeks, 2025’te 28 bin puanın üzerine çıkarak tarihi zirvesine ulaştı. Bu yükselişte özellikle savunma ve yazılım şirketlerinin katkısı büyük oldu. Endeks, bugün yaklaşık 35-40 farklı şirketten oluşuyor ve bileşenleri düzenli olarak güncelleniyor. Böylece yatırımcılar hem köklü şirketleri hem de yeni halka arz edilen teknoloji firmalarını aynı çatı altında takip edebiliyor.

Savunma sanayinin lokomotifi: ASELSAN ve Altınay

XUTEK’in en güçlü oyuncuları arasında ASELSAN dikkat çekiyor. Şirket, radar ve elektronik harp sistemlerinden insansız hava araçlarına kadar birçok alanda proje yürütüyor. ASELSAN’ın özellikle hava savunma sistemleri ve milli muharip uçak projesine sağladığı elektronik altyapı, yatırımcı gözünde uzun vadeli güven unsuru oluşturuyor.

Bir diğer önemli savunma şirketi ise Altınay Savunma Teknolojileri. İnsansız kara araçları ve robotik sistemler üzerine geliştirdiği projelerle öne çıkan şirket, hem yerli savunma sanayine katkı sağlıyor hem de ihracat potansiyeliyle dikkat çekiyor. Bu tür projeler, şirketlerin gelirlerini çeşitlendirmesi açısından büyük önem taşıyor.

Yazılım şirketlerinde bulut ve yapay zekâ hamleleri

Yazılım tarafında LOGO Yazılım ve LINK Bilgisayar, XUTEK’in önemli bileşenleri arasında. LOGO Yazılım, Türkiye’nin en büyük bağımsız yazılım şirketi olarak kurumsal kaynak planlama, muhasebe ve insan kaynakları çözümleri sunuyor. Son dönemde bulut tabanlı ürünlere yaptığı yatırımlar ve yapay zekâ destekli finansal analiz projeleriyle öne çıkıyor. LINK Bilgisayar ise özellikle KOBİ’lere yönelik yazılım çözümleriyle biliniyor. Şirket, son yıllarda fintech uygulamaları ve mobil tabanlı çözümler üzerinde çalışarak müşteri tabanını genişletmeye odaklanmış durumda. Bu iki şirket, Türkiye’de dijitalleşmenin öncüleri olarak endeksin büyüme hikâyesine katkı sağlıyor.

Siber güvenlik ve biyometrik çözümler: Papilon ve Forte

Dijitalleşmenin hızlandığı bir dönemde siber güvenlik ve biyometrik kimlik doğrulama teknolojileri, yatırımcıların ilgisini çeken alanlardan biri oldu. Papilon (PAPIL), yüz tanıma, parmak izi ve biyometrik doğrulama sistemleriyle hem kamu kurumlarına hem de özel sektöre hizmet veriyor. Özellikle emniyet teşkilatları için geliştirdiği projeler, şirketin gelirlerinde önemli paya sahip.

Forte ise bilgi güvenliği, yazılım geliştirme ve savunma entegrasyonu alanlarında projeler yürütüyor. Kamu kurumlarına yönelik büyük ölçekli siber güvenlik ihaleleri, şirketin büyüme potansiyelini destekliyor.

Dağıtım ve lojistik teknolojileri: Arena ve Escar

Endekste öne çıkan bir diğer alan ise teknoloji ürünleri dağıtımı ve lojistik altyapısı. Arena Bilgisayar, Türkiye’nin en büyük bilişim ürünleri dağıtım şirketlerinden biri olarak, global markaların ürünlerini yerli pazara ulaştırıyor. Şirket, dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte hem donanım hem de yazılım tedarikinde önemli bir oyuncu haline geldi.

Escar ise filo kiralama ve lojistik çözümleriyle dikkat çekiyor. Dijital filo yönetim sistemlerine yaptığı yatırımlar, şirketi geleneksel lojistik anlayışının ötesine taşıyor.

Yatırımcılar için fırsatlar ve riskler

Teknoloji hisseleri, yüksek büyüme potansiyeli sunarken aynı zamanda volatiliteyle dikkat çekiyor. Savunma şirketleri uzun vadeli projelerle görece güvenli bir yatırım alanı sunarken, yazılım ve siber güvenlik şirketlerinde hızlı yükselişlerin ardından sert düzeltmeler görülebiliyor. Ayrıca, teknoloji hisseleri küresel gelişmelere ve döviz hareketlerine karşı daha hassas bir yapıya sahip. Bu nedenle yatırımcıların uzun vadeli Ar-Ge yatırımlarına odaklanan ve ihracat kapasitesini artıran şirketlere yönelmesi daha güvenli olabilir.

“Savunmadan yazılıma” uzanan geniş ekosistem, Türkiye’nin geleceğe dönük potansiyelini en iyi şekilde özetliyor. XUTEK (BIST Teknoloji) endeksi, savunma devlerinden yazılım şirketlerine, siber güvenlikten lojistik altyapısına kadar birçok sektörü kapsayarak yatırımcıya geniş bir perspektif sunuyor. Türkiye’nin teknoloji yatırımlarını artırması ve küresel pazarlarda daha aktif rol almasıyla birlikte, bu endeksin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla yatırımcının radarına girmesi bekleniyor.