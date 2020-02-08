Yavaşlayan Telefonu Hızlandırmak İçin 3 Tavsiye

Kullandığımız her türlü cihaz gibi akıllı telefonların da performansı gün geçtikçe düşüşe geçebiliyor. Eğer bu performans düşüşünün çok belirgin sebepleri yoksa cihazın arka planında olan bazı durumlar da performansı düşürebiliyor.

Hayatımızda çok büyük ve önemli bir yere sahip olan akıllı telefonlar, ilk piyasaya sürüldükleri zaman güzel özelliklere sahip olup iyi bir performans göstermelerine rağmen ilerleyen zamanlarda bu performans düşebiliyor. Gündelik hayatımızda vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz akıllı telefonların performansının yüksek olması da oldukça fazla önem taşıyor zira bu cihazlarda yapılması gereken işlemleri yapmak performans düşüklüğüne doğru orantılı olarak bir zulüm olabiliyor.

Eğer Android işletim sistemine sahip cihazınızın performansını artırmak istiyorsanız ancak bunu nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız, buradaki haberimiz tam olarak size göre. Birazdan sizlere Android işletim sistemine sahip akıllı telefonunuzu hızlandırabilmeniz için yapabileceğiniz üç farklı yöntem göstereceğiz. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan akıllı telefonunuzu hızlandırmak için yapabileceğiniz bazı yöntemlere bir göz atalım.

Önbelleği temizleyin

Akıllı telefonunuzda internet üzerinde gezinme yaptığınızda göz attığınız her şey önbelleğinizde parçalar halinde yer alır. Bu veriler, uygulamalarınızın daha hızlı bir şekilde önyükleme yapmasını sağlamak için toplanır ve bir daha aynı sitelere girmeye çalıştığınızda cihazınıza aynı verilerin indirilmesi gerekmez. Dolayısıyla siteler çok daha hızlı bir şekilde açılabilir ancak her şeyde olduğu gibi önbelleğe alınmış verilerin de fazlası zarar. Önbellek çok fazla dolarsa bu durum akıllı telefonu yavaşlatacaktır.

Kullanılmayan dosyaları ve uygulamaları cihazda tutmayın

Akıllı telefon kullanan hemen herkesin cihazında gereksiz dosyalar ve uygulamalar bulunur. Özellikle oyun meraklılarının telefonlarını birçok oyunla doldurması ve bir süre sonra bunları hiç oynamaması, cihazdaki gereksiz uygulamalara ve dosyalara kapı açar. Bu uygulama ve dosyaların kullanılmamasına rağmen orada duruşu hem cihazın performansını hem de depolama alanını negatif olarak etkiliyor.

Eğer akıllı telefonunuzda daha önceden yüklediğiniz ancak zamanla oynamayı bıraktığınız bazı oyunlar veya kullanmayı bıraktığınız uygulamalar varsa bunları silmenizi öneriyoruz. Bu şekilde hem telefonunuzdaki depolama alanını hem de cihazınızın performansını artırabilirsiniz.

Cihazınızı sıfırlayın

Eğer tüm yöntemleri denediyseniz ve elle tutulur bir sonuca ulaşamadıysanız yapabileceğiniz en son şey telefonu sıfırlamak olacaktır. Bunu yapmadan önce verilerinizi bilgisayar veya Google Drive gibi çevrimiçi depo sistemlerine yedeklemenizi öneriyoruz zira telefonu sıfırlamak cihazdaki tüm verileri silecektir ve bunları geri döndürmek mümkün olmayacak.

Her şeyi denediyseniz ve cihazınızın hızlanmasını bir türlü sağlayamadıysanız, sizlere kötü bir haberimiz var: Cihazınızın ömrü dolmuş durumda. Eğer akıllı telefonunuz artık idare edilemeyecek kadar kötü bir performans sergiliyorsa ve bu durum hiçbir şekilde çözülemiyorsa, yeni akıllı telefon modellerine bakmanın zamanı gelmiş demektir.