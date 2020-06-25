Yavru Baykuşların, Yüzüstü Yattıkları Keşfedildi

Mark Rees isimli bir gazeteci, Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla yavru baykuşlarla şu ana kadar dikkat edilmeyen bir gerçeği ortaya çıkardı. Rees, yavru baykuşların kafasının, bedenlerine göre çok ağır olduğunu söyleyerek bu nedenle yüzüstü yattıklarını ifade etti. Twitter'ın gündemine oturan bu paylaşım, paylaşılan farklı fotoğraflarla da desteklendi.

Hayvanlar aleminin en ilgi çekici üyelerinden olan ve 220'den fazla türe sahip olan baykuşlar, kafalarını 270 derece çevirebilmeleri ve keskin gözlerinin sağladığı avcılık yetenekleri ile fazlasıyla dikkat çekici ve ürkütücü canlılar. Peki kimi zaman korkutucu kimi zamansa fazlasıyla sevimli görünen baykuşların yüzüstü yattıklarını hiç duymuş muydunuz?

Tıpkı insanlar gibi diğer canlılar da dünyaya ilk geldiklerinde vücutlarına göre ağır ve büyük bir kafaya sahip oluyorlar. Baykuşlarda da buna benzer bir durum söz konusu. Yavru baykuşların kafası, vücutlarına oranla o kadar ağır ki uyurken başlarını taşıyamadıklarından yüz üstü yatmak zorunda kalıyorlar. Ayrıca bebeklikte başlayan bu alışkanlık, uzun süre devam ettiği zaman kalıcı oluyor.

Başı ağır geldiğinden yüzüstü uyuyan bir yavru baykuş

Bir gazeteci olan Mark Rees, Twitter üzerinden paylaştığı bir fotoğraf ile baykuşlarla ilgili bu ilginç bilgiyi sosyal medyanın gündemine taşıdı. Paylaşılan görüntü ilk başta photoshop ile üretilmiş viral bir içerik gibi görünüyor olsa da Rees, aslında yavru baykuşlarla ilgili pek de bilinmeyen bir gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. Rees'in bu paylaşımından sonra farklı Twitter kullanıcıları da benzer görüntüler paylaşmaya başladılar.

Yavru bir baykuşun yüzüstü uyuduğu bir başka fotoğraf

Twitter kullanıcıları baykuşların gerçekten de kafa ağırlıklarından dolayı mı yüzüstü uyuduklarını tartışırken IFLScience isimli bilim odaklı bir internet sitesi, Rees'in açıklamalarını destekledi. Ayrıca başka bir Twitter kullanıcısı da doktora çalışmaları sırasında baykuşlarla ilgilendiğini söyleyerek baykuşların kafasının gerçekten de ağır olduğunu, bu yüzden de yüzüstü yattıklarını söyledi.

Baykuşlarla ilgili bu ilginç 'keşif', bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir çevre kuruluşu olan National Audubon Society isimli kurumun hazırladığı bir makalede de yer aldı. Uzmanlar, makale içerisinde bu durumun gerçek olduğunu ve baykuşların kafalarının ağırlığı nedeniyle yüzüstü yattıklarını söylediler.