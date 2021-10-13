Cassandra Bergeron ile arkadaşları, ABD'nin Alabama eyaletinde yetkililerce öldürülmek üzere olan yavru köpekler için kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Tek motorlu küçük bir uçağı ağzına kadar dolduran kadınlar, 27 yavrunun kurtarılmasını sağladılar.

Paylaşılan içeriklerle çoğu zaman tepkilerin odağına oturan TikTok, bu kez iç ısıtan bir olayın viral olmasını sağladı. ABD'de bir kadın, öldürülmek üzere olan 27 köpek yavrusunu küçük bir uçağa adeta tıkıştırarak resmen kaçırdı. 13,4 milyon görüntülemenin yanı sıra milyonlarca beğeni alan paylaşım, sayısız olumlu yorumla doluydu.

Cassandra Bergeron ile iki arkadaşı, ABD'nin Alabama eyaletinde bulunan barınaktaki köpeklerin öldürülmek üzere olduğunun bilgisini almaları üzerine harekete geçtiler. ABD'nin çeşitli eyaletlerinde böyle bir olay yaşanmasının nedeni, barınaklardaki yoğunluktu. Artan nüfus karşısında çözüm üretmeyen yetkililer, çareyi yavru köpekleri öldürmekte bulmuşlardı. İşte bu kaçırma operasyonu da yavru köpeklerin daha fazla öldürülmemesi için gerçekleştirildi.

Tek pervaneli küçük uçakta adım atacak yer kalmadı

Edinilen bilgilere göre köpek kurtarma operasyonu, 29 Eylül'de gerçekleştirildi. Bergeron ve arkadaşları, pilot olan bir arkadaşlarıyla iletişime geçerek meseleyi anlattılar. Pilotun onay vermesi üzerine harekete geçen kadınlar, bu girişimleriyle 27 yavru köpeğin hayatını kurtarmış oldular. Kurtarılan tüm köpeklerin Florida'ya götürüldüğü ve sahiplendirildiği öğrenildi.

Bu olay, ABD tarihinde bir ilk değildi. The Daily Mail'de yer alan bir habere göre pilotluk lisansı da bulunan Michael Young isimli bir profesör, benzer operasyonları uzun zamandır gerçekleştiriyor. Hatta bugüne kadar 7.000 civarı yavru köpek, göz göre göre öldürülmekten kurtuldu.