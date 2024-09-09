Şili’deki yaya geçitlerine paralel olarak, “pati geçitleri” var. İçinizi yumuş yumuş edecek sebebini içeriğimizde anlattık.

2021 senesinde Şili’deki yaya geçitlerinin bazılarının yanına, sarı pati izleri eklendi.

Bu pati izleri, çok tatlı ve düşünceli bir amaca hizmet ediyordu. Az çok tahmininiz vardır ama biz detaylı bir şekilde anlatalım.

Aktivistler ve hayvan severler, Güney Şili’de bir girişim yaptı.

Sokak hayvanlarının bile artık trafik ışıklarına adapte olduğunu, kırmızı yandığında bekleyip yeşil yandığında karşıdan karşıya geçtiğini daha önce görmüş olabilirsiniz. O hâlde, bir de onlara özel yollar neden olmasın ki?

Ancud Belediyesi’nin Büyük Chiloe Adası’ndaki yerel görevliler, hayvanlara karşı sorumluluk konusunda farkındalık yaratıp bir şeyler yapmak için sık sık uğraşıyor. Aktivistlerle bir araya gelerek en son yaptıkları girişim ise bu “pati geçişleri”.

Ancud, bu girişimi hayata geçiren ilk ülke.

Şehrin ‘Yol Tabela Birimi’, evcil hayvanlar ve sokakta yaşayan hayvanlar için iş birliği yaparak pati geçişlerini yaptı. Bu girişimle, hayvan dostlarını kazalardan korumayı hedeflediler.

Özellikle hayvanların geçme ihtimalinin yüksek olduğu, veteriner kliniklerinin olduğu bölgeler gibi yerleri, yaya geçitlerine paralel bir şekilde pati desenleriyle boyadılar.

Hatta pati geçitlerine gelmeden önce, oradan hayvan geçebileceğine dair tabelalar da koydular. Böylece sokakları ve evlerini paylaştıkları hayvanlar, trafikte daha güvenli bir konuma ulaştı.

Gandhi’nin şu sözüyle içeriğimizi bitirelim: “Bir ulusun büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara nasıl davrandığına göre değerlendirilebilir.”

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