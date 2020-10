"Yayıncılar, Oyun Yapımcılarına Para Ödemeli"

Google'ın geçtiğimiz yıl Stadia için oyun geliştirmesi amacı ile satın aldığı Typhoon Studios'un kurucusu ve yöneticisi, Assassin's Creed ve Far Cry gibi oyunlar için Ubisoft'ta direktörlük geçmişi bulunan Alex Hutchinson, son açıklaması ile oyun dünyasında gündem yarattı. Hutchinson, yayıncıların lisans almaları ve oyun yapımcılarına para ödemeleri gerektiğini savundu.

Google Stadia çatısı altında faaliyet gösteren Typhoon Studios'un kurucu ve yöneticisi, daha öne Ubisoft'ta da direktörlük gemişi bulunan Alex Hutchinson, yayıncıların müzik paylaşmaktan endişelendikleri kadar oyun yayınlamaktan da endişelenmeleri gerektiğini söyledi. Hutchinson'a göre yayıncılar bu işi yapmak için bir lisans almalı ve oyun geliştiricilerine, şirketlerine para ödemeliler.

Video oyun sektörünün geleceğinde pay sahibi olması beklenen bir ismin böyle kafa karıştırıcı bir açıklama yapması, sektörü hareketlendirdi. Oyun sektörünün içerisinde olan pek çok kişi, konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

"Yayıncılar geliştiricilere para ödemeli"

"Yayıncılar, para ödemedikleri müzikleri kullandıklarında, içeriklerinin engellemesi konusunda endişeleniyorlar, ancak para ödemedikleri oyunları yayınladıkları için daha fazla endişelenmeleri lazım. Yayıncılar bunu uygulamaya karar verir vermez hepsi gitti."

"Gerçek şu ki yayıncılar, yayınladıkları oyunların geliştiricilerine ve yayın mecralarına ödeme yapmalılar. Herhangi bir gerçek işletme gibi bir lisans satın almalılar ve kullandıkları içerikler için ödeme yapmalılar."

Twitch üzerinden yayın yapan kişiler, yayınlarında lisanslı müzik kullanmıyorlar. Bunun nedeni ise müzik sahiplerinin sahip olduğu telif hakkı. Hutchinson'ın yaptığı açıklamalarsa sanki yayıncı şirketlerin de böyle bir karar alıp, oyuncu ve bu oyuncuların hayranlarından para toplanacakmış gibi bir düşünceye yol açtı. Ancak kısa bir süre içerisinde, böylesi bir düşüncenin asılsız olduğu gözler önüne serildi.

Google: Hutchinson'un düşünceleri Stadia, Google ya da YouTube'un düşüncesini yansıtmıyor

Konuyla ilgili 9to5Google'a açıklamada bulunan Google yetkilileri, Hutchinson'ın açıklamaları için "Stadia, Google ya da YouTube'un düşüncesini yansıtmadığı" açıklamasında bulundular.

Ünlü espor yorumcusu Ryan Wyatt ise konuyu farklı bir tarafından ele aldı. Wyatt; geliştiriciler, yayıncılar ve oyuncular arasında herkese fayda sağlayan mutualist bir ilişki olduğunu söyledi. Bu grupların birlikte çalışmaları durumunda ekosistemin de yükseldiğini söyleyen Wyatt, bunun böyle sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Hutchinson'ın neden böyle bir açıklama yaptığı bilinmez, ancak video oyun sektörü ile müzik sektörü bir gibi düşünmek pek de mümkün değil. Çünkü her iki sektörün kimyası çok farklı ve Hutchinson'ın düşünce yapısı, yayıncılık sektörünü bitirebilir. Bu sektörün bitmesi demek, piyasaya sürülen oyunların tanıtımı için çok ciddi harcamalar yapılması gerektiği anlamına geliyor. Örneğin Among Us ya da Fall Guy. Hutchinson'ın bu iki oyunun nasıl bu kadar popüler olduğunu düşünmesi gerekiyor.