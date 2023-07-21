İçeriklerinden gelir elde etmek isteyen yayıncılar ile ürünlerini daha fazla ve çeşitli kitleye ulaştırmak isteyen markaları bir araya getiren Hub of Streaming, hem marka hem yayıncılar için yeni bir bakış açısıyla iş olanağı sağlıyor.

Günümüzde oyun dünyasında yayıncıların ve dijital pazarlamanın önemi markalar için devasa. Aynı şekilde bu alanda yayın yapan içerik üreticilerinin de en önemli gelir kaynakları bu markalar ile yapacakları anlaşmalar.

Ancak sektörde genel olarak izleyici sayısı yüksek yayıncılar ile markaların bir araya geldiği tekdüze bir sistem devam ediyor. Buna rağmen mikro yayıncıların ve onların 'küçük' olsa da sadık kitlelerinin etkisi de göz ardı edilmesine rağmen aslında büyük bir etken. Sullygnome'a göre, Twitch'in %99'u ortalama 250 veya daha az izleyicisi olan mikro yayıncılardan oluşuyor. Haliyle bu durumu değerlendirerek her iki taraf için de kârlı bir sisteme dönüştürecek projeler geliştiriliyor.

Hub of Streaming (HOST) da bu projelerden biri olarak ülkemizde faaliyetlerine başlıyor:

Dünyanın büyük markalarının Brezilya, Avrupa, Japonya ve dünyanın birçok farklı yerindeki mikro yayıncılarla bağlantı kurarak bir araya gelmesini sağlayan Streamcoi, Gaming In Turkey | MENA | EU ortaklığıyla Hub of Streaming (HOST) adı altında Türkiye'de hizmet vermeye başlayacak.

Platformun sağladığı şey temelde oldukça basit; markalardan gelen reklam içerikleri, yayınlar esnasında kısa süreliğine yayınlanıyor. Bu esnada yayını izleyen kaç kişi varsa, o reklam o kadar görüntülenme almış kabul ediliyor. Reklamlar AdBlock gibi reklam engelleyicilerle de engellenmediği için markalar ve yayıncılar adına kazan-kazan bir sistem olmuş oluyor. Böylece dileyen her yayıncı yayınına istediği gibi reklam alıp gelir elde edebilirken markalar da daha fazla kitleye daha zahmetsiz bir süreçle ulaşmış oluyor.

Bu arada belirtmekte fayda var; mikro yayıncılar üzerinden gitmiş olsak da tabii ki yüksek izleyici sayısına sahip büyük yayıncılar da sisteme dahil olabiliyorlar.

HOST şu an için YouTube ve Twitch ile entegre çalışabilir durumda. Yani eğer siz de bu iki platformdan birinde yayın yapan bir yayıncı/içerik üreticisiyseniz HOST'a ve sunduklarına buraya tıklayarak bir göz atabilirsiniz. Eğer bir marka temsilcisiyseniz, siz de burayı ziyaret edebilirsiniz.