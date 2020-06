LOTR Online Oyuncuları Sir Ian Holm İçin Bir Araya Geldi

Lord of the Rings Online oyuncuları, film serisinde Bilbo Baggins karakterini canlandıran ünlü aktör Sir Ian Holm'un anısına oyunda çeşitli etkinlikler düzenledi. İngiliz oyuncu geçtiğimiz günlerde hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu.

Yönetmen Peter Jackson'ın Yüzüklerin Efendisi üçlemesinde Bilbo Baggins karakterine hayat veren İngiliz aktör Sir Ian Holm, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Yüzüklerin Efendisi hayranları, Lord Of The Rings Online adlı çevrimiçi oyunda da ünlü aktörü unutmadı.

Uzun zamandır parkinson hastalığı ile mücadele eden 88 yaşındaki oyuncunun ölümü, hayranlarını derinden üzdü. Lord Of The Rings Online'da yüzlerce oyuncu, Holmes'un hatırasını yaşatmak için büyük anma etkinliği düzenledi.

Lord Of The Rings Online'da, Sir Ian Holm anma etkinlikleri düzenlendi

The Lord of the Rings Online'daki farklı sunucularda Holmes'un hayatını ve çalışmalarını anan birden fazla etkinlik düzenlendi. Evernight sunucusunda yaklaşık 300 oyuncu, "Denizin Doğusundaki Son Sıcak Yuva" olarak tanımlanan Rivendell'da bulunan Bilbo Baggins NPC'sini (oyunu olmayan karakter) ziyaret ederken, ilk Hobbit filmindeki macerasına ithafen Far Over The Misty Mountains Cold şarkısıyla saygı duruşunda bulundu.

Bir diğer sunucu Laurelin'de de oyuncular, cücelerin The Hobbit: An Unexpected Journey filminde Bilbo'nun ardından yas tuttuğu sahneyi yeniden canlandırmak için Bag End'deki evinde toplandı. Oyuncular, Bilbo'nun Bag End'deki eski evinde pipo içti ve müzik çaldı. Kimileri rolüne kendini fazla kaptırarak ağlama sesleriyle şarkıya eşlik etti.

Ünlü aktör için Lord Of The Rings Online'da daha fazla etkinlik planlanıyor. Fransız sunucusu Sirannon'da Celondim rıhtımlarına bir yürüyüş yapılacak. Bilbo, Yüzüklerin Efendisi destanının sonunda rıhtımdan Beyaz Gemi ile Ölümsüz Topraklara doğru açılmıştı. Diğer yandan oyunun geliştiricileri de 23 Haziran'da Sir Ian Holm'un anısına Bilbo's Birthday adlı bir etkinlik düzenleyeceklerini açıkladı.

Lord Of The Rings Online'da Sir Ian Holm anısına düzenlenen etkinliklerden birinin videosu: