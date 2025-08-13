Bugünlerde sıcak hava sadece bizi değil otomobilimizi de etkiliyor. Peki yazın otomobilimizi daha verimli ve ekonomik kullanmak için neler yapabiliriz?

Yüksek sıcaklıklar, tıpkı bizleri yorduğu gibi otomobillerimizi de yorabiliyor. Bu nedenle hem kendi sağlığımız hem de arabamızın daha verimli çalışması için uymamız gereken bazı kurallar var.

Bu kurallar, otomobilin motor performansından tutun da yakıt tüketimine kadar pek çok konuyu da doğrudan etkiliyor.

Genelde unuttuğumuz, göz ardı ettiğimiz bir durum: Lastik basıncını muhakkak kontrol etmeliyiz.

Yaz aylarında asfalt sıcaklığı 50-60 derecelere kadar çıkabiliyor. Bu durumda da özellikle basıncı düşük lastiklerde aşırı ısınma riskini artırabiliyor. Aşırı ısınma lastiklerde patlamaya kadar gidebilecek neticeler yaratabiliyor. Bu nedenle yola çıkmadan önce lastik basıncını mutlaka kontrol etmemiz gerekiyor.

Sıcaklık dediğimiz zaman akla tabii ki klima geliyor.

Çünkü yazın bu sıcağında klimayı açmadan araba sürmek işkence. Ancak bakımsız bir klima başınıza sıcaktan daha büyük dertler de açabilir. Filtreler tıkalıysa hem verim düşer hem de kötü koku yapar. Bu nedenle profesyonel bir serviste klima bakımını yaptırmalı, ayrıca klima veriminiz düşükse içerisindeki gazı da kontrol ettirmelisiniz.

Servis, özellikle fan ve hava kanallarını, kompresörü ve 'evaporatör' yani soğutucu üniteyi derinlemesine incelemeli.

Yazın en büyük kabusu hararet...

Sıcak havalarda otomobillerde yaşanan en büyük ve en masraflı sorunlardan biri de hararet. Hararet, motorun normal çalışma sıcaklığının üzerine çıkması demek. Yani motor fazla ısındığında kendini koruyamaz duruma geliyor. Bu durum da motor bloğunda çatlaklara, conta yanmasına ve hatta motorun tamamen kullanılmaz hâle gelmesine neden olabiliyor.

Bize düşen de soğutma sıvısını, radyatörde kaçak olup olmadığını ve aracın fanının çalışıp çalışmadığını kontrol etmek veya ettirmek.

Alabileceğimiz önlemler tabii ki sadece sürüş sırasında değil, park ederken de sürüyor.

Yazın arabayı güneşte bırakınca içerisinin âdeta fırına döndüğünü hepimiz biliyoruz. En etkili çözüm gölgeye park etmek ancak buna da her zaman imkânımız olmuyor. Bu nedenle güneşliği ön ve arka camdan eksik etmemeliyiz, mümkünse camlara UV korumalı film de çektirebiliriz.

Yüksek sıcaklıklar, yakıt tüketimini nasıl etkiliyor?

Klimanın sürekli açık olması, aşırı sıcakların motoru yorması, tatil vb planlar nedeniyle yüklü bagajlar, yukarıda da bahsettiğimiz gibi lastik basıncının dengesiz olması gibi pek çok sebep yaz aylarında yakıt tüketimini artırıyor. Peki yakıt tüketimini optimize etmek için ne olması gerekiyor?

Klimanın düşük fan seviyesinde çalışması.

Lastik basıncının düzenli kontrol edilmesi.

Motor soğutma sıvısının yeterli miktarda olması.

Aracın fanının devreye girdiğinden emin olmak.

Sizin de bu sıcaklarda arabanızı daha verimli kullanmak için uyguladığınız yöntemler var mı? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.

