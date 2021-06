Yaz Aylarında Sıkılmadan Oynanabilecek Mobil Oyunlar

Mobil oyunlar erişilebilirliği ve kolaylığı açısından çoğu akıllı telefon kullanıcısı tarafından tercih ediliyor. Eğlenmeye en çok ihtiyacımızın olduğu yaz aylarında oynayabileceğiniz en iyi mobil oyunları sizler için listeledik.

Yaz zamanı, insanların eğlenmeyi en çok hedeflediği zamanlardan biri. Mobil oyunlar ise bu eğlencenin en ulaşılabilir olanı. Hem Android hem de iOS cihazlarınız için ise oynayabileceğiniz çok sayıda oyun türü bulunuyor. Bu kadar oyun türünden sevdiğiniz oyunu seçmek ise zor olabilir.

İster sıfırdan bir karakter oluşturup yeni bir maceraya çıkmak, ister birbirinden zorlu bulmacalar çözmek isteyin, listemizde kendiniz için uygun bir oyun bulacağınızdan eminiz. Herhangi alternatif bir eğlence bulamadığınızda, kitap okumak için zihinsel metanete sahip olmadığınızda ya da duvara bakmaktan sıkıldığınızda oynayabileceğiniz her türden oyunları sizler için listeledik.

Yaz ayları için mobil oyun tavsiyeleri:

Endurance

The Almost Gone

Stardew Valley

Mario Kart Tour

Pac-Man 256

Crossing Road

Stair Run

Dragon Quest Tact

Crash Bandicoot: On the Run

Genshin Impact

Legends of Runeterra

PUBG Mobile

BONUS

Uzay gemisinde geçen Endurance

Geliştirici: Ivan Panasenko

Puan: 4,5

Endurance, mürettebatın çoğunu enfekte eden ve onları acımasız zombilere dönüştüren ölümcül bir virüsün harap ettiği bir uzay gemisinde geçen bir bilim kurgu RPG’si. Böylesine zorlu bir durumda, hala hayatta kalan insanlar var ve bu görevi sizin üstlenmeniz gerekiyor. Neyse ki, bu durumda kullanabileceğiniz ve düşmanlarınızı yok edebileceğiniz birçok silaha ve cephaneye ihtiyacınız olacak.

Yavaş temposu ancak zorlu bulmacalarıyla The Almost Gone

Geliştirici: Playdigious

Puan: 4,3

The Almost Gone, harika bir sanat tasarımına ve oldukça hikayeye dayalı bir bilmece oyunu. Olayları bir araya getirmenize izi verecek ipuçlarını aradığınız oyunda bir dizi şık dioramayı keşfedeceksiniz. Çoğunluğu görsel olan bulmacaları çözebilmek için ve ihtiyacınız olan bilgileri bulmak için çevrenizi dikkatlice taramanız ve en sıradan öğeleri bile incelemeniz gerekiyor. Başlangıçta oldukça sakin olan oyunun dünyasına doğaüstü unsurlar girdikçe durumlar karmaşıklaşıyor. Hikayesi ve oynanışıyla sizi kendine çekecek olan oyun, oyuncularına yoğun bir vurgu ve nispeten daha yavaş tempolu bir deneyim sunuyor.

Başarılı bir çiftçilik simülatörü Stardew Valley

Geliştirici: Chucklefish Limited

Puan: 4,7

PC platformunun sevilen oyunu Stardew Valley, kült bir çiftçilik simülasyonu. Oyunda bir arazi parçasını devralıp, ekinlerini ve çiftlik hayvanlarını yönetiyorsunuz. Stardew Valley’i neşeli kılan unsurlar ise etkileyici sanat tasarımı, keyifli müziği ve çiftliğinizde üstlendiğiz eğlenceli görevleri.

stardew

Nostaljik hisler uyandıran Mario Kart Tour

Geliştirici: Nintendo Co., Ltd.

Puan: 4,1

Nintendo’nun mobil oyunlara dair en güzel adımı olan Mario Kart Tour, çevrimiçi çok oyunculu özelliğe sahip bir yarış oyunu. Klasik Mario Kart’ın heyecanını mobil cihazlarınıza getiren ve oyuncuda nostaljik hisler yaratan bu klasik oyun, Mario Kart’ı eğlenceli yapan tüm özelliklere sahip. Oynaması ücretsiz olan oyunda yeni karakterler ve özelleştirmeler mikro ödemeler şeklinde satılıyor.

Sonsuz bir koşuya evrilmiş Pac-Man 256

Geliştirici: BANDAI NAMCO Entertainment Europe

Puan: 4,4

Günümüzün geliştiricilerinin çoğu için ilham kaynağı olan Arcade oyunlarından Pac-Man, yenilenmiş görsel ve ses efektleri ile mobil cihazlarınızda oynanabiliyor. Sonsuz koşu oyunlarından biri olarak karşımıza çıkan Pac-Man 256, klasik Pac-Man’in nokta yeme ve hayaletlerden kaçma çabasına yeni bir dokunuş katıyor. Oyunun mobil versiyonu yeni güçlendiriciler, lazerler ve bombalarla donanmış labirentler içeriyor.

Yılların mobil oyunu Crossy Road

Geliştirici: HIPSTER WHALE

Puan: 4,5

2014 yılında piyasaya sürülen ve hala bir trend olan Crossy Road, günümüzde hala en başarılı mobil oyunlarından biri. Oyunda amaç araçlarla dolu yoldan ya da akan tahtalı nehirlerden karşıya geçmek. Basit bir hyper casual mantığına sahip bu oyun kesinlikle bir şansı hak ediyor. Arkadaşlarınızla skorlarınızı karşılaştırıp sizi daha da çok gaza getirecek bu oyun şaşırtıcı derecede etkileyici bir görsel stile de sahip.

Olabildiğince az adımla bölüm bitirmeniz gereken Stair Run

Geliştirici: VOODOO

Puan: 4,1

En iyi hyper casual oyun yapımcısı ve yayıncısı olan VOODOO’dan Stair Run, oyuncunun her aşamadaki engelleri aşmak için merdivenleri toplayıp gerekli yere yerleştirmesini gerektiriyor. Oldukça tatmin edici bir koşu oyunu olan Stair Run’da, sona ulaşmak oldukça kolay. Ancak oyunun zorlayıcı olan kısmı ise sona ulaşırken olabildiğince az adım kullanmak. Oyunda seviyeler reklamlarla ayırılmış durumda ancak bu reklamlar oyun zevkinizi bozacak kadar uzun değiller.

Canavarlarla savaştığınız Dragon Quest Tact

Geliştirici: SQUARE ENIX

Puan: 4,3

Dragon Quest Tact, oyuncularının tanıdık canavarlarla çatışmak için takım oluşturmalarını sağlayan bir strateji RPG'si. Gerçek gacha tarzında olan bu oyun ile ekibinizi eğitebilir, özelleştirebilir ve genişletebilirsiniz. Temel olarak Dragon Quest ve gacha hayranları için Dragon Quest Tact, harika bir oyun.

90'lardan bir efsane: Crash Bandicoot: On the Run

Geliştirici: King

Puan: 4,4

Dünyanın en sevilen oyun karakterlerinden biri olan Crash Bandicoot, bu sefer karşımızıa bir sonsuz koşu oyunu ile çıkıyor. 90'lara geri dönüş hissi veren oyunda sadece koşmuyorsunuz. Her seviye için gerekli olan eşyaları toplayabilir, base'inizi genişletebilir ve Bandicoot'unuzu özelleştirebilirsiniz.

Devasa haritası ile Genshin Impact

Geliştirici: miHoYo Limited

Puan: 4,6

Genshin Impact, gacha mekaniğine sahip bir aksiyon RPG oyunu. 2020 yılının en iyi oyunlarından biri olan Genshin Impact, etkileyici görselleri ve oynanışı ile piyasaya sürüldüğünde büyük beğeni topladı. Görselleri açısından Zelda'ya benzetilen bu oyun açık dünya oyunu olmasıyla oyuncuyu kısıtlamıyor. İster görev yapabileceğiniz, isterseniz ise devasa haritasını keşfe çıkıp toplayıcılık yapabileceğiniz bu oyun sizleri saatlerce telefon başında tutabilir.

Çevrimiçi bir kart oyunu olan Legends of Runeterra

Geliştirici: Riot Games, Inc

Puan: 4,6

Legends of Runeterra, listedeki en yeni oyunlardan biri. Hearthstone tarzı bir oyun olan Legends of Runeterra bir kart oyunu. Çevrimiçi olarak rakiplerinizle savaşabileceğiniz oyunda şimdilik 24 League of Legends şampiyonu ve birçok kart destesi bulunuyor.

Sevilen battle royale: PUBG Mobile

Geliştirici: PROXIMA BETA

Puan: 4,3

PUBG Mobile, piyasaya sürüldüğünden beri oyuncular tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Battle royale türünün mobil cihazlarda ilk yer alan oyunlarından biri olan PUBG Mobile, basit ve etkili kontroller ve etkileyici grafikler içeriyor. PC ve konsol gibi platformlardaki başarısını mobile de taşıyan PUBG Mobile, oyuncular tarafından sevilen bir battle royale.

Sezonun sonuna gelsek de elinizden düşmeyecek yeni oyunumuz: Basketbol Arena

Kafa Topu 2'nin yapımcısı Masomo'nun yeni oyunu Basketbol Arena, 2021'in başında oyunculara sunulan yeni nesil rekabetçi bir basketbol oyunu. Şimdi başlayıp yakında gelecek güncellemeler ile birlikte karakterinizi geliştirebilir, yaz boyunca hem arkadaşlarınız ile hem de diğer oyuncularla rekabetin tadına doyabilirsiniz.