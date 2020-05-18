Yazı Tura Atarak Karar Almak İnsanları Mutlu Ediyor

Yeni bir araştırmaya göre kişilerin, hayatlarındaki önemli kararları alırken yazı tura atmaları, ileride daha mutlu olmalarını sağlıyor olabilir. Üstelik insanlar bu kararları takip etmekte daha istekli oluyor.

DC Comics’in kötü karakterlerinden biri olan Twoface, hamlelerine bozuk para yardımıyla karar verirdi. Karakterin attığı paranın yazı veya tura gelmesi bir sonraki hamlesinin nasıl olacağı üzerinde etkiye sahipti.

Yeni bir araştırmaya göre Twoface; Gotham’ın, aldığı kararlardan en memnun insanı olabilir. Oxford University Press tarafından yayınlanan The Review of Economic Studies adlı bir çalışmaya göre insanlar, büyük kararları yazı tura atarak aldıklarında daha mutlu oluyor, ayrıca bu kararlarını takip etmekte daha kararlı davranıyorlar.

Yazı tura atmak mutlu ediyor:

Yazı tura atmanın etkilerini incelemek isteyen Chicago Üniversitesi'nden Steven Levit, insanlara işten ayrılmak, taşınmak, ilişkilerini bitirmek ya da sigarayı bırakmak gibi konularda yazı tura atarak karar vermelerini istedi.

Yazı tura atmadan önce de kişilerden, üçüncü bir kişiye seçimlerini bildirmeleri istendi. İki ayın ardındansa katılımcılar ve üçüncü kişi, sonuçları doğrulamak için bir anket doldurdu. Sonuç olarak var olan durumu korumaya karar veren katılımcılar, yazı tura atmadan öncesine kıyasla istediklerinden daha az değişiklik yaptıklarını keşfetti.

Altı ay sonra yapılan bir anketse var olan duruma yönelik önyargıların ortadan kalktığını gösterdi. Sonuç olarak kararını yazı turayla alanların, bu kararı uygulamaya daha yatkın oldukları ve sonuçtan daha memnun oldukları ortaya çıktı.

Katılımcılar kararını değiştirmiyor:

Öte yandan katılımcılar, tekrar seçmeleri gerekse aynı seçimi yapacaklarını söyledi. Araştırmacılara göre bulgular, geleneksel seçim teorisiyle tutarsızlık gösteriyor. Bu teoriye göre insanların normalde eşit oranda memnuniyet göstermesi gerekiyordu.

Araştırmacılardan Levitt, “Toplumda bize 'Vazgeçenler kazanamaz ve kazananlar asla vazgeçmez' diye öğretiliyor ancak gerçekte deney verileri bize daha fazla vazgeçmenin daha iyi olabileceğini gösteriyor. Ne yapacağınızı bilemediğiniz durumlarda vazgeçmeyi seçmek daha iyi bir genel kural” diyor.