Türkiye'de Çalışan Her 10 Yazılımcıdan Sadece Biri Kadın

TalentGrid, yazılım sektöründe kadın çalışanların yerine yönelik yeni bir rapor yayınladı. Raporda yer alan oranlar ise pek çok sektörde olduğu gibi yazılım sektöründe de cinsiyet odaklı farklılığın ne kadar ciddi boyutta olduğunu gözler önüne seriyor.

Cinsiyet odaklı farklılıklar ve iş hayatındaki cinsiyet eşitsizliği, günümüzde her ne kadar ortadan kaldırılması için adımlar atılsa da çözülememiş problemlerden biri. Hayatın her alanında olduğu gibi çalışma hayatında da neredeyse her sektörde karşımıza çıkan bu durum, yazılım sektöründe de etkisini gösteriyor.

Bu durumu verilerle sunan yeni bir rapor ise hem Türkiye'de hem de dünyada yazılım sektöründe kadınların güncel durumuna ışık tutuyor. TalentGrid tarafından yayınlanan rapor, Türkiye'de yazılım sektöründe çalışan kadınların erkeklere oranı, maaş beklentileri arasındaki farklılıklar ve kadınların yazılımda yöneldiği alanlar gibi pek çok konuya değiniyor.

Yazılım sektöründe çalışan her 10 kişiden yalnızca biri kadın:

Raporun en geniş özeti olarak yorumlayabileceğimiz veri hiç şüphesiz sektörde yer alan kadınların sayısı. Buna göre Türkiye'de yazılım sektöründe çalışanların yüzde 88.2'si erkeklerden oluşurken kadınların oranı ise yalnızca yüzde 11.8. Rapor aynı zamanda dünyanın geri kalanında da oranın benzer seviyede olduğunu vurguluyor.

Söz konusu yönetici kadrosunda olmak olduğunda ise yine kadın yöneticilerin erkeklere göre çok daha az olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda kadın çalışanlar, daha 'riskli' görüldüğü için startuplara dahil olmayı istemezken erkekler bu konuda daha rahat davranıyor. Raporda erken aşama ya da büyümekte olan startuplara dahil olmak isteyen erkeklerin oranı yüzde 38.4 iken, kadınlarda bu oran yüzde 29.7 olarak karşımıza çıkıyor.

Kadınların maaş beklentisi daha düşük:

Raporda yer alan bir diğer önemli madde ise maaş beklentisi. Yine pek çok sektörde sıkça karşılaşılan bir sorun olarak aynı deneyime sahip kadınlar ve erkekler arasında keskin bir gelir eşitsizliğinin ortaya çıkabildiğini biliyoruz. Bu durum yazılım sektöründe de kendisini gösteriyor.

Halihazırda erkeklere oranla daha düşük ücretlerle çalıştırılan kadınlar, bu durumun bir etkisi olarak iş değiştirme noktasında daha düşük bir maaş beklentisi içinde oluyor. Raporda yer alan verilere göre 2 - 4 yıl deneyime sahip yazılımcı erkeklerin maaş beklentileri, kadınlara oranla yüzde 18 daha yüksek.

Raporun en olumlu hatırlatması: Teknolojiye yön veren kadınlar

Yayınlanan rapor tüm bu verilerle ortaya koyduğu problemin yanında oldukça güzel bir hatırlatma da yapıyor; teknoloji gelişip büyürken ona yön veren pek çok kadın vardı ve hâlâ da var ancak ne yazık ki isimlerini erkek geliştiriciler kadar duyamıyoruz. Bu da sektördeki cinsiyet eşitsizliğinin en büyük kanıtı diyebiliriz.

Dünyadaki ilk bilgisayar programcısı olarak anılan ve ünlü bir matematikçi olan Ada Lovelace, Smalltalk-80 programlama dilini oluşturan ekipte yer alan ve çalışmalarıyla Steve Jobs'a ilham veren Adele Goldberg; Wi-fi, CDMA ve Bluetooth teknolojilerinin mucidi Hedy Lamarr ve daha pek çok kadın, erkeklerle birlikte günümüzde elimizi uzattığımızda ulaştığımız pek çok teknolojiyi hayata geçirdiler.

Umuyoruz ki Ada Lovelace, Adele Goldberg, Hedy Lamarr ve ismini anmadığımız diğer pek çok kadın, tüm kadınlara ve erkeklere ilham olur ve gelecekte daha eşit manzaralar sunan tablolarla karşılaşabiliriz.