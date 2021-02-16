Avrupa'nın En Çok Kadın Bilim İnsanına Sahip Ülkeleri

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa'da en çok kadın bilim insanı ve mühendisine sahip ülkeleri açıkladı. Norveç, %55 gibi ciddi bir oranla listenin zirvesinde yer alırken, Türkiye ise 35 ülkeden 17. oldu

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa’daki en yüksek kadın bilim insanı ve mühendis oranına sahip ülkenin Norveç olduğunu açıkladı. Açıklanan verilere göre Norveç’te yaşayan kadınların %55’i bilim insanından ve kadın mühendislerden oluşuyor. Norveç’in hemen ardından Litvanya, Letonya ve Danimarka geliyor.

Türkiye, kadın bilim insanı ve mühendis konusunda 35 ülke içerisinde 17. sırada yer alırken, en kötü ülkeler arasında geçtiğimiz senenin verilerine göre düşüş yaşayan Finlandiya, Macaristan ve Lüksemburg bulunuyor.

Düşüş yaşanan ülkeler arasında Macaristan ve Finlandiya gibi ülkeler bulunuyor

Avrupa İstatistik Ofisi, düzenli olarak yaptığı bu araştırma ile birlikte Avrupa ülkeleri genelinde bilim ve mühendislik alanlarında cinsiyet eşitliğinde yaşanan ilerlemeyi gözler önüne seriyor. 11 Şubat Dünya Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü’nde 2019 verilerini açıklayan kurum, en büyük artış gösteren ülkeler arasında Norveç, İsviçre, Danimarka ve Fransa olduğunu belirtti.

Diğer tüm Avrupa ülkelerinden daha fazla kadın bilim insanı ve mühendise sahip Norveç, 1999 yılında sadece %35,3 oranına sahipken, 20 yıl sonra bu oranı %55’e çıkarmayı başardı.

Açıklanan veriler, Avrupa ülkelerindeki kadın bilim insanı ve mühendis artışlarını göstermekle kalmadı, hangi ülkelerde düşüş yaşandığını da gözler önüne serdi. En az %20 oranında düşüş yaşayan ülkelerin arasında Macaristan, Belçika, Estonya ve Finlandiya bulunuyor.

Türkiye'de en çok kadın bilim insanı İç Anadolu'da

İtalya, Almanya, Fransa gibi ülkeleri geride bırakmayı başaran Türkiye, %44,24 oranla bu listenin 17. sırasında yer aldı. Açıklanan verilere bölge bazında bakıldığı zaman, Türkiye'den en çok kadın bilim insanı sırasıyla İç Anadolu, Akdeniz, Ege, Doğu Anadolu, Marmara, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu'da bulunuyor.