2019 yılında Golden Ray adlı araç gemisi, Georgia eyaletindeki Brunswick limanından yola çıktığı sırada St. Simons Sound'da alabora olmuştu. Şaka gibi gelebilir ancak bunun arkasındaki neden, basit bir yazım hatasıydı...

Araç gemileri, muazzam büyüklükte ve devasa ağırlıkta yük taşımalarıyla deniz sektörünün atar damarlarıdır.

Bu atar damarlar, tahmin edersiniz ki kolay kolay batmaz ancak şimdi anlatacağımız batış hikâyesi, şaka gibi gelebilir.

Mürettebat, yola çıkmak için her şeyin hazır olduğunu düşünüyordu.

Ancak geminin denge sistemine yanlış veriler girilerek yazım hatası yapılmıştı. Bu basit hata, hem geminin hem de yükünün tamamen kaybolmasına ve 250 milyon dolardan fazla kurtarma masrafına sebep oldu.

Golden Ray, 200 metre uzunluğunda ve 71 ton ağırlığında dev bir araç taşıyıcıydı. 13'ü araç taşımak üzere ayrılmış toplam 15 güvertesi vardı ve 7.742 araç kapasitesine sahipti.

Ancak denge bilgilerini manuel olarak girerken yapılan bir hata, geminin dengesiz hâle gelmesine neden olmuştu.

Mürettebatın hesaplamalarına göre gemi güvenli bir şekilde seyredebilir durumdaydı fakat gerçekte, geminin stabilitesi oldukça zayıftı. Peki neydi bu hata?

Golden Ray, yoluna devam ederken hızını rutin bir şekilde artırıyordu. Dönüş sırasında sancak, 6 derece yana meyletti ancak mürettebat her şeyin normal olduğunu düşündü.

Golden Ray gemisinin içindeki araçlar.

Gemi, dönüş sürecinde hız kazandıkça her defasında biraz daha fazla iskeleye eğilim gösterdi. Kaptan, bir sorun olduğunu fark etti ve geminin ağırlık merkezi ile metasantrik yüksekliği arasındaki mesafeyi sorgulayarak dengesizliği anladı.

Mürettebat, geminin metasantrik yüksekliğinin (GM) yaklaşık 2.5 metre olduğuna inanıyordu.

Ancak gerçekte GM değeri, 0.8 ila 1.8 metre arasında bir değere sahipti. Peki bu ne demek?

Yani gemi, dönüş sırasında dış kuvvetlere maruz kaldı ve kendini dengelemesi gerekti. Ancak kendini düzeltme kapasite daha az olduğu için yan yattı ve geri dönülemez bir yola girdi.

Küçücük bir büro hatası, 62.5 milyon dolarlık geminin ve 142 milyon dolarlık kargo kaybına neden oldu. Üstüne 250 milyon dolarlık kurtarma masrafı da cabası...

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