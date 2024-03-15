Konteyner gemileri, âdeta küçük birer yüzen şehir gibi. Dünyanın dört bir yanına kargoları taşıyan bu devasa gemiler, binlerce konteyneri nasıl taşıyabiliyor?

Denizlerin derinliklerinde devasa konteyner gemileri, denizcilik tarihindeki en büyük yapıtlar olarak kendilerine yer buluyor. Evergreen Marine tarafından işletilen ve Panama Limanı'na kayıtlı olan Ever Alot, bu devlerin en dikkat çekicisi.

Bu geminin ve onun kardeşlerinin, nasıl bu kadar büyük bir yük taşıma kapasitesine sahip olduğunu merak ediyor musunuz?

Ever Alot gemisinin, 23.992 konteyner taşıyabileceği tahmin ediliyor.

Devasa gemi siparişi veren Evergreen Marine; bunların 6'sını Çin'in CSSC'sinden, 7'sini ise Güney Kore'nin Samsung Heavy Industries'ten bekliyor. Şu an itibarıyla 11'i denizlerde yüzüyor ve 2 tanesi daha inşa hâlinde.

Evergreen Marine'in bu seriden biri olan Ever Ace, Yantian'dan Avrupa'ya yapılan seferde dünya rekoru kırdı. Tam 21.710 konteyner sırtladı ve dünyanın bir ucundan diğerine yolculuk etti.

Ever Alot'un ise 23.992 ila 24.002 arası konteyner taşıyabildiği biliniyor. Eğer gözünüze çok da fazla gelmediyse sizi şaşırtabilecek bir bilgimiz var: Bu konteynerlerin ağırlığı, 24 Eyfel Kulesi taşımakla eş değer!

Geminin baş tarafında bir çift baş itici bulunuyor, böylelikle Ever Alot düşük hızlarda bile manevra kabiliyetini artırabiliyor.

Ever Alot, hidrodinamik optimizasyon teknolojisi denen bir şey kullanıyor ki bu, geminin yakıt tüketimini artırmadan yüksek hıza ulaşmasına yardımcı olan şey.

Yakıt optimizasyonunda ise 58.600 kW enerji üreten WIN GD 11X92B ana motorundan güç alıyor. Bu da geminin yaklaşık 22,5 knot hızla yol almasını sağlıyor.

Gemini motorları muhtemelen ortalama bir evden bile daha büyük, neden mi böyle diyoruz? Çünkü sadece pistonların çapı bile 0,94 metre.

Muhtemelen bunun da ne kadar büyük olduğunu gözünüzde canlandıramadınız, yani neredeyse akustik gitar büyüklüğünde desek anlaşılır olur herhâlde. Böylesine gelişmiş teknolojilerle donatılan gemilerin, nasıl bu kadar konteyneri taşıyabildiğine şaşırmamak gerek.

Peki ya mürettabat tam olarak nerede kalıyor? En çok merak edilen sorulardan birisi de bu.

Gemiye ilk bakışta neredeyse hiç boşluk gözükmese de aslında büyük bir bölüm sadece mürettabata ayrılmış. Yani neredeyse ev rahatlığında diyebiliriz, tabii deniz seyahatinde ne kadar konforlu orası bilinmez ama... Neyse konumuza dönecek olursak bu alanda toplam 9 kat bulunuyor.

Her katta ise farklı ihtiyaçlara hizmet eden bölümler mevcut. İlk kat tahmin edersiniz ki geminin kontrol edildiği yer. H güvertesi ise onun altında kalıyor ve elektrik ekipmanlarını barındırıyor. F, E ve D bölümü konaklama ihtiyacını gideriyor; C güvertesi ise soyunma odası, spor salonu ve tiyatro gibi bölümlerden oluşuyor.

B güvertesi de şeflerin mutfak alanı. "E, acil durumlar için bir bölüm yok mu?" diyorsanız tabii ki var, A güvertesi olarak adlandırılıyor. Yangın kontrol istasyonu, hastane ve kurutma odası burada yer alıyor. En alttaki U güvertesi ise mürettebatın bagajlarını koydukları yer.

Diğer en çok merak edilen sorumuza geçelim: Nedir bu gemilerin ücreti? Her birinin tam fiyatını bilinmiyor ancak Çin, 2020 yılında Mediterranean Shipping Company'den tam 4 gemi kiralamış ve toplamda 600 milyon dolar ödemiş. Yani her bir gemi tahmini 150 milyon dolara mal oluyor diyebiliriz.

5 dolar dahi etmeyen Amazon paketimizin bile bu devasa gemilerin içinde seyahat etmesi, kıskandırdı...

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