Denizcilik sektörü, zaman zaman pek çok kazaya şahit olur ancak belki de en kötüsü olan bu kazanın çok bilindiği söylenemez. Bir konteyner gemisi faciası o kadar kötüydü ki tüm dünyaya milyarlarca dolara mal oldu.

Dünya ticaretinin can damarı konteyner gemileri, okyanusların sakin sularında devasa yükleri bir kıtadan diğerine taşırken bazen anlatılması güç kazalara da sahne olabiliyor.

İşte biz de bu kazalardan biri olan, 401 milyon dolar değerindeki bir yükün denizin derinliklerine gömülüş hikâyesini ve sektörü sekteye uğratan diğer kazaları ele alıyoruz.

Bu kazalar söz konusu olduğunda, çok azı denizcilik dünyasında MOL Comfort gibi bir iz bırakmıştır.

MOL Comfort herhangi bir konteyner gemisi değildi, konteyner gemilerinin Godzilla'sıydı. Neden mi böyle diyoruz? Çünkü 314 metre boyunca uzanan geminin, sadece ölü ağırlığı bile 41.101 kilogram.

MOL Comfort, en son teknolojiyle donatılmıştı ve yetkin mürettebat tarafından yönetiliyordu. Temmuz 2013'te gemi, Hint Okyanusu'nda seyrederken aniden korkunç bir fırtınayla karşılaştığında, 4.000'den fazla konteyner taşıyordu.

En son teknolojiye ve mühendislik tasarımına rağmen, doğanın katıksız gücü gemi için çok fazla geldi. Rüzgârın amansız saldırısı ve okyanusun yükselen dalgaları, geminin devasa gövdesine zarar vererek onu ikiye böldü.

Tüm mürettebat, hızla güvenli bir şekilde gemiyi terk edebilmişti.

Geminin her iki yarısı da batmadan önce bir süre denizde kaldı. O gün, 4.293 konteyner kayboldu ve sigortacılara 300 ila 400 milyon dolar arasında bir zarara mal oldu. MOL Comfort faciası, gemi tasarım uygulamalarının ve deniz güvenliği standartlarının yeniden değerlendirilmesine yol açtı.

Faciadan birkaç ay sonra Japon MOL firması, facianın tasarım hatalarından kaynaklandığını iddia ederek geminin yapımcılarına karşı tazminat talebiyle dava açtı.

Ancak MOL Comfort, sigortacıları zarara uğratan tek deniz felaketi değil.

Kasım 2020'de, 350 metrelik devasa bir konteyner gemisi olan ONE Apus, Çin'in Yantian kentinden Kaliforniya'nın Long Beach kentine doğru yol alırken aniden bir fırtınayla karşılaştı. Ancak bu devasa gemi, saatlerce güçlü rüzgâr ve dalgalarla mücadele ederek yükünü bırakmayı reddetti.

Her şeye rağmen gemi, 1.816 konteyneri okyanusun derin sularında kaybetti. Bu da yaklaşık 90 milyon doların üzerinde zarara mal oldu.

Ancak hepsi bu kadar değil; gemi, yapısal hasar ya da mürettebat kaybı olmadan yoluna devam edebilmiş olsa da kazanın tekrarlanmasını önlemek amacıyla onarım çalışmaları yürütüldü.

ONE Apus'un onarım maliyeti, kaybolan kargolar için ödenen tazminatla birlikte sigortacılara, 200 milyon dolardan fazla paraya mal oldu.

Denizcilik dünyasını sarsan bir diğer konteyner gemisi faciası da Ever Given'dır. Keza bu olaya eminiz ki siz de aşinasınızdır.

Embare Shipbuilding Company tarafından 2008 yılında inşa edilen Ever Given konteyner gemisi dünyanın en büyük ve en uzun gemilerinden biri.

Ölü ağırlığı bile 200.000 ton olan konteyner gemisi, aniden Süveyş Kanalı'na oturarak dünyanın en işlek nakliye yollarından birini 6 gün boyunca durma noktasına getirdiğinde gündem oldu.

Her şey 23 Mart 2021'de, kötü görüş koşulları ve şiddetli rüzgârların Ever Given'ı rotasından çıkarmasıyla başladı. Hava koşulları, geminin karaya oturmasına ve dünyanın en çok kullanılan nakliye yollarından birinin dar geçidini kapatmasına sebep oldu.

Birkaç gün boyunca römorkörler ve kurtarma ekipleri durumu kurtarmak için her şeylerini ortaya koydular. Ancak Ever Given sıkıştı ve küresel ticareti ciddi sekteye uğrattı.

Ever Given felaketi sadece yüzlerce geminin durmasına neden olmakla kalmadı.

10 milyar değerinde malın gemilerde sıkışıp kalması nedeniyle tüm denizcilik sektörü, daha önce hiç olmadığı kadar mali bir duraklamaya tanık oldu.

Gemiler, kanalın yeniden açılmasını beklerken şirketler; geç teslimat veya yeniden yönlendirmeyle ilgili ek maliyetler nedeniyle, yüz milyonlarca dolar zarara uğradı. Ever Given'ın çıkabilmesi için Süveyş Kanalı'nda günlerce süren yoğun bir çalışma başlatıldı.

Bu olay, denizcilik sektöründe özellikle de nakliye yollarının yönetimi ve güvenliğine ilişkin ciddi soruları gündeme getirdi.

Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin, doğanın gücü karşısında alınacak dersler ve atılacak adımlar her zaman var olacaktır. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz?

Konteyner gemilerine ilginiz varsa sizi aşağıdaki içeriklerimize alabiliriz: