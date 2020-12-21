Yemeksepeti'nin İstanbul Şişli'de bulunan binasının yönetimi, şirketi maskeli kişiler tarafından izlendiğine dair uyardı. Yemeksepeti, konuyla alakalı savcılığa başvurdu ve soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti'nin Şişli’de bulunan binasının yönetimi, şirketin maskeli kişiler tarafından izlendiğini bildirdi. Bildiride aynı zamanda Yemeksepeti’nin CEO’su Nevzat Aydın’ın, güvenlik açısından her zaman kullandığı giriş kapılarını bir süreliğine kullanmaması gerektiği de yazıyordu.

Maskeli kişilerin, 4 gün boyunca farklı araçlarla binaya giriş yapıp fotoğraf çektiği düşünülüyor. Yemeksepeti, bina yönetiminden gelen bu bildirinin ardından soluğu savcılıkta aldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kamera kayıtlarından tespit edilen aracın sahibi, ifade vermek üzere çağırıldı

Yemeksepeti İdari İşler Müdürü Murat Polat, bina yönetiminden konuyla alakalı mailin ardından durumu Nevzat Aydın’la paylaştı. Gönderilen bildiride, güvenlik önlemi olarak Nevzat Aydın’ın binanın farklı bir otoparkını kullanması gerektiği söylendi. Aydın, son derece rahatsız edici bir durum olan bu konu için adli makamlardan yardım istedi.

Kamera kayıtlarında beyaz renkte bir aracın içerisinde saklanan maskeli şahsın, binanın ve Yemeksepeti’nin bulunduğu bloğun görüntülerini farklı açılardan çekmeye çalıştığı bildirildi. Plaka tespit edildikten sonra araç sahibi, ifade vermek için emniyet merkezine çağrıldı.

Bahsi geçen aracın sahibi 31 yaşındaki Mustafa K, kız arkadaşıyla birlikte o civarlarda ev baktıkları için fotoğraf çektiklerini, çektikleri bütün fotoğraflarda satılık ev ilanlarının görülebileceğini dile getirdi. Diğer günlerde farklı araçlarla gelip fotoğraf çekmeye çalışan şahısların kim olduğu ise henüz bilinmiyor. Maskeli kişilerin kim oldukları tespit edilene kadar soruşturma devam edecek.