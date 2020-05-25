Yemek Siparişi Vermek İçin En İyi 10 Uygulama

Belli firmaların başı çektiği en iyi yemek siparişi uygulamalarını sizler için derledik. Faal olarak kullanmasanız bile mutlaka adını duyduğunuz uygulamaların aksine alternatif uygulamaları da elimizden geldiğince listemizde bulundurmaya çalıştık.

Yemek siparişi vermek için kullanabileceğimiz platformların sayıları arttı. Yerel ya da kurumsal işletmelerin çoğu bu platformların bir üyesi. Eve yemek servisinin giderek yaygınlaştığı günümüzde de biz tüketicilerin, söz konusu seçeneklerden haberdar olmaya ihtiyacımız var.

Artan çeşitlilik ve kampanyaları göz önünde bulundurduğumuz zaman, en popüler ve çoğunluğun kullandığı uygulamalar ile listemize başlamayı daha uygun gördük. Sektörel olarak, birden çok alanda faaliyetlerini sürdürmeye ve sürekli büyümeye devam eden yemek siparişi verebileceğiniz uygulamaları derledik.

Yemek siparişi uygulamaları:

Yemeksepeti

Tıklagelsin

Getir

Acikinca

Yettim

Yemekumbara

Doyurunbeni.com

fiyuu

Rezzta

Domino’s Pizza

McDonald’s

Yemeksepeti:

Yapımcı: Yemeksepeti Elektronik İletişim A.S.

Boyut: 13 MB

İndirme Sayısı: 10.000.000+

Puan: 4,6 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

20 bini aşkın restoran ile 69 şehirde daha kapsamlı hizmet vermesi.

Öne çıkan günlük kampanyalar ve yararlanabileceğiniz indirimler.

7/24 canlı destek hizmeti vermesi.

En popüler yemek siparişi uygulaması olarak listenin başında yer alan Yemeksepeti, hem en kapsamlı hizmet alanına sahip olması ile hem de ilk çıkan yemek siparişi uygulamalarından biri olarak tecrübesi ile farkını ortaya koyuyor.

Tıklagelsin:

Yapımcı: TAB Gıda ve Sanayi A.S.

Boyut: 12 MB

İndirme Sayısı: 100.000+

Puan: 1,9 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Burger King, Sbarro, Popeyes ve Arby’s markalarının Türkiye'de münhasır lisans hakkı sahibi ve Türkiye’deki işletmecisi ve geliştirme ortağı olması.

Kendi markasına sahip olması (Usta Döner ve Usta Pide).

Canlı destek hizmeti.

TAB gıda şirketi zaten tecrübeli ve büyük bir şirket olduğundan münhasır lisans hakları ile sektöre havalı bir giriş yaptı. Kullanıcılarının geri dönüşlerinden bekleneni veremediği görülse bile bünyesine has markaları ile yine de listemizin başında olmayı hak eden uygulamalar arasında.

Getir:

Yapımcı: Getir

Boyut: 20 MB

İndirme Sayısı: 1.000.000+

Puan: 4,7 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Verdiğiniz siparişi getiren kuryeyi anlık olarak harita üzerinden izleyebilme imkanı.

Çok sayıda kurye ile daha hızlı teslimat.

7/24 aktif müşteri hizmetleri.

Çok kısa sürede büyüyen, güçlü kurye altyapısına sahip Getir, market uygulaması olarak yola çıktı. Alınan olumlu geri dönüşler ve kar marjı ile Getir Yemek’i aynı uygulama içinde oluşturarak, yemek siparişi sektöründe de şu an en çok tercih edilen uygulamalardan biri haline geldi.

Acikinca:

Yapımcı: Onnet Bilişim LTD. STI.

Boyut: 7 MB

İndirme Sayısı: 10.000+

Puan: 3,3 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Basit arayüzü.

Nakit dahil çeşitli ödeme seçenekleri.

Üyelik ve servis ücreti olmaması.

Nispeten listenin başında bulunan uygulamalara göre popülerliği çok daha az olan yemek siparişi uygulaması Acikinca, basit arayüzü ile dikkat çekmeyi başardı. Çoğu kullanıcıdan olumlu yorumlar alarak hizmet vermeye devam ediyor.

Yettim:

Yapımcı: Yettim

Boyut: 8,6 MB

İndirme Sayısı: 10.000+

Puan: 3,0 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Yeni ve gelişime açık olması.

Hediye, kampanya ve avantajlı menü seçenekleri ile hizmet vermesi.

Geçmiş siparişleri baz alarak otomatik önermelerde bulunması.

Daha çok yeni bir yemek siparişi uygulaması olarak, kampanyaları ve kullanıcılarına dağıttığı hediyeleri ile göze çarpan Yettim, ne yazık ki sektöre hızlı bir giriş yapamadı. Düşük puanı göze batsa dahi yeni olmasından mütevellit gelişime açık olduğunu düşünerek listemize ekledik.

Yemekumbara:

Yapımcı: ZUPPA

Boyut: 7,6 MB

İndirme Sayısı: 10.000+

Puan: 4,1 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Vereceğiniz her siparişi %5’inin kumbaranızda birikmesi.

Biriken puanları özgürce kullanabilme imkanı.

Kapıda ödeme seçeneği dahil çok çeşitli ödeme olanağı sunması.

Adından anlaşılacağı üzere; yenilikçi bir yaklaşım tarzı ile sektöre olumlu giriş yapan yemek siparişi uygulaması Yemekumbara, adından daha çok söz ettireceğe benziyor. 7/24 tüm soru ve geri dönüşleriniz için canlı destek hizmeti de veren yemek siparişi uygulaması, Android ve iOS için tüm beklentileri karşılayacak şekilde hazırlanmış.

Yalnızca Afyonkarahisar, Ankara, Konya ve Eskişehir'de hizmet vererek yola çıkan Yemekumbara'nın aldığı olumlu dönüşleri hesaba katarsak kısa zamanda hizmet alanını genişleteceğini tahmin ediyoruz.

Doyurunbeni.com:

Yapımcı: Doyurunbeni.com

Boyut: 3,0 MB

İndirme Sayısı: 5.000+

Puan: 3,5 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Vereceğiniz her sipariş ile doyuran para kazanma.

Doyuran paraları özgürce kullanabilme imkanı.

Az yer kaplaması.

Henüz keşfedilmemiş fakat kullanıcılarından olumlu dönüşler alan bir yemek siparişi uygulaması olan Doyurunbeni.com, aynı Yemekumbara gibi kendine özgü bir sistem ile sektöre giriş yapan uygulamalar arasında. Şimdilik yalnızca Balıkesir, Bursa ve Isparta'da hizmet veren yemek siparişi uygulaması yakında Eskişehir'de de hizmet vermeye başlayacak.

fiyuu:

Yapımcı: fiyuu

Boyut: 13,0 MB

İndirme Sayısı: 100.000+

Puan: 3,4 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Karışık sepet özelliği ile farklı restoranlardan sipariş oluşturabilme seçeneği.

Restoran çeşitliliği.

Salla seçelim özelliği ile şansa sipariş oluşturabilme imkanı.

Bilindik markalar arasında yer alan fiyuu, Android ve iPhone (iOS) yüklü telefonlar için oluşturduğu mobil yemek siparişi uygulaması ile ne yazık ki bekleneni veremedi. TFI ve TAB Gıda’nın dijital teslimat platformu olarak yola çıkan fiyuu’nun uygulama konusunda bizce biraz daha yol kat etmesi gerekiyor.

Rezzta:

Yapımcı: AKINSOFT

Boyut: 6,9 MB

İndirme Sayısı: 1.000+

Puan: 4,6 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Cazip indirimleri.

7/24 destek imkanı.

Basit arayüzü.

Şimdilik sadece 12 şehirde hizmet veren yemek siparişi uygulaması (Konya, Antalya, Denizli, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Bursa, Edirne, Kırklareli, Kütahya, Tekirdağ olmak üzere). %100 yerli sermaye ile kurulmuş bir uygulama olan Rezzta az kullanıcısından aldığı olumlu dönüşler ile hizmet vermeye devam ediyor.

Domino’s Pizza:

Yapımcı: Domino’s Pizza Türkiye

Boyut: 33 MB

İndirme Sayısı: 1.000.000+

Puan: 4,3 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Menüleri daha ayrıntılı görebileceğiniz arayüzü.

Daha hızlı sipariş oluşturma ve teslim alma olanağı.

Ye-Kazan müşteri ödüllendirme programı. (Vereceğiniz her siparişte 1 dilim ödül kazandırıyor.)

Burger King ve McDonald’s ile birlikte ülkemizde en çok tercih edilen markaların başında gelen Domino’s Pizza, kendi yemek siparişi uygulaması ile tüketicilerinin aynı menülere çok daha avantajlı ulaşabilmesine olanak sağlıyor.

McDonald’s:

Yapımcı: McDonald’s Apps

Boyut: 32 MB

İndirme Sayısı: 50.000.000+

Puan: 3,9 yıldız

Öne çıkan özellikleri:

Menüleri daha ayrıntılı görebileceğiniz arayüzü.

Uygulamaya özel indirimler.

Ödüllü oyunlar ve yarışmalar.

Kendi uygulaması olan restoranlar baz alındığında indirilme sayısı ile başı çeken McDonald’s, bu başarısını şüphesiz ki uygulamasında yer verdiği ödüllü yarışmalara, oyunlara ve özel kampanyalara borçlu. En başarılı yemek siparişi uygulamaları arasında kendisine yer bulan McDonald’s ile listemizin sonuna geldik.

Listemizde ne yazık ki tüm yemek siparişi uygulamalarına yer veremedik. Görmek istediğiniz ve kullandığınız listemizde bulunmayan yemek siparişi uygulamalarını yorumlarda belirterek içeriğimize sizler de katkıda bulunabilirsiniz.