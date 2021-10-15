Yemeksepeti, kullanıcıların mahallelerindeki esnaftan alışveriş yapmasını sağlayan "Yemeksepeti Mahalle" hizmetini kullanıma sundu. Kullanıcılar, bu hizmet sayesinde tanıdıkları mahalle esnaflarından sipariş verebilecekler.

Bundan bir süre önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, Yemeksepeti'nin yeni bir hizmet için Marketyo'yu satın aldığından bahsetmiştik. Yemeksepeti, bu satın alma ile "Yemeksepeti Mahalle" isimli hizmetini hayata geçirmeyi planlıyordu. Şimdiyse beklenen oldu ve kullanıcıların mahallelerindeki satıcılardan sipariş vermelerini sağlayan Yemeksepeti Mahalle, kullanıma sunuldu.

Kullanıcılar, Yemeksepeti Mahalle ile mahallelerinde bulunan manav, kasap, market, çiçek, şarküteri, petshop, kuruyemiş, balık ve deniz ürünleri, kozmetik ve güzellik ürünleri ile aktar ve organik gıda satıcılarına bir dokunuşla ulaşabilecekler. Bu hizmet sayesinde mahallelerde bulunan yerel zincir marketlerden de siparişler verilebilecek.

"Yemeksepeti olarak mahalle esnafını da yanımıza alıyoruz"

Yemeksepeti Mahalle ile ilgili açıklamalar, şirketin İş Geliştirme Bölümünden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mert Baki tarafından yapıldı. Baki, konuyla ilgili açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza yerel lezzetleri ve hizmetleri dijitalin kolaylığıyla sunuyoruz. Yemeksepeti olarak, tüketici beklentileri doğrultusunda kullanıcılarımızın tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı altında karşılayabileceği bir platforma evrilirken, mahalle esnafını da yanımıza alıyoruz. Yemeksepeti olarak 20 yıllık tecrübemiz, 25 milyonu aşkın kullanıcımız, teknik gücümüz, profesyonel ekibimiz ve güvencemiz ile esnafımızı gelişen ve büyüyen dijital dünya ile buluşturuyoruz. Hedefimiz en kısa zamanda 10 bin mahalle esnafımızın dijitalleşmesi. Yemeksepeti Mahalle’ye mahalle esnaflarının hızlı, etkin ve rahat bir şekilde katılımlarını sağlayabilmek için geliştirdiğimiz mobil uygulama ile esnaflarımız akıllı telefonları aracılığıyla iş ve sipariş takibini kolaylıkla yapabiliyorlar. Bu projeyle ayrıca 1.000 yeni istihdam sağlıyoruz. Kısacası, Yemeksepeti Mahalle ile herkesin kazanacağı bir sürece başlıyoruz.