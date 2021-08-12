Yemeksepeti, yakın bir gelecekte kullanıma sunacağı "Yemeksepeti Mahalle" hizmeti için 60 ilde hizmet veren Marketyo'yu satın aldı. Yemeksepeti Mahalle, kullanıcıların kendi yaşadıkları bölgede hizmet veren marketlerden alışveriş yapmalarını sağlayacak.

Türkiye'nin en popüler yemek sipariş uygulaması Yemeksepeti, bir süredir yeni hizmeti "Yemeksepeti Mahalle" üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bu hizmet için yeni bir adım daha atan Yemeksepeti, 60 kentte hizmet veren "Marketyo" isimli şirketi satın aldı. Marketyo, tüketicilerin internet üzerinden market alışverişi yapmalarını sağlayan bir hizmet olarak biliniyordu.

Yemeksepeti Mahalle, şirketin Banabi hizmetinin biraz daha yerelleştirilmiş bir versiyonu. Kullanıcılar, Yemeksepeti Mahalle'yi kullanarak yaşadıkları bölgede kendilerine en yakın olan esnaf ve marketlerden sipariş geçebilecekler. Bu sayede alışveriş için markete gitmek zorunda kalmayan tüketici, Yemeksepeti Mahalle aracılığıyla da yaşadığı yerdeki küçük esnafı desteklemiş olacak.

"Marketyo, uzun zamandır takibimizdeydi"

Yemeksepeti CEO'su Nevzat Aydın, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: Yemeksepeti Mahalle ile kullanıcılarımıza mahallelerindeki esnaflardan ve yerel market zincirlerinden istedikleri ürünlere kolaylıkla ulaşmalarını sağlamakla kalmıyoruz, aynı zamanda esnafı da dijitalleştirerek yerel ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. Marketyo uzun süredir dikkatimizi çeken bir uygulamaydı. Marketyo’nun hedeflerimizle uyuşan doğru organizasyon yapısı ve sistemlerindeki çok sayıda yerel marketi Yemeksepeti kullanıcılarına ulaştırabilecek olmamız satın alma kararını olumlu etkiledi. Bu satın alma ile birlikte Marketyo ekibi Yemeksepeti’nin bir parçası olacak. Yemeksepeti’nin Türkiye’den yaptığı bu satın alma Türk e-ticaret sektörünün en önemli yatırımlarından biri olarak önemli bir örnek teşkil ederken, Türkiye’de girişimciliğin değerlenebildiğini gösterebilmek açısından da genç girişimcilere ilham verecektir. Yeni dönem için heyecanlıyız...

Marketyo CEO’su Özer Fırat ise "Yemeksepeti’nin bilgi birikimi ve kaynakları ile yerel zincirlerin büyümesinin önemli ivme kazanacağına eminiz. İş ortağı marketlerimizle birlikte yeni dönemde yapabileceklerimiz bizi çok heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.