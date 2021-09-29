Türkiye'nin önde gelen online yemek sipariş platformu Yemeksepeti.com ve market ürünleri sipariş hizmeti Banabi, logosunu ve tasarımını yeniledi. Getirilen yenilikte göze çarpan ilk detaylar font ve renk farklılığı.

20 yıldır aynı logoyu kullanan Yemeksepeti, bu sabah itibarıyla önemli bir değişikliğe gitti. Şirketin güncel logosu ve tasarımı, eskisine kıyasla daha minimalist görünüyor. Daha yumuşak hatlara sahip bir font ve pembe bir arka plan tercihine geçildiği görülüyor.

En radikal değişim ise meşhur kurye figürünün silinmesi. Sitenin arayüzünde ise ciddi değişiklikler bulunmuyor, sadece bazı küçük renk ve font farklılıkları dikkat çekiyor.

Yemeksepeti'nin yeni logosu işte böyle görünüyor:

Meşhur kurye görseli ve kırmızı renk radikal bir kararla artık kullanılmıyor.

Yemeksepeti girişimi Banabi'nin tasarımında da değişikliğe gidildi.

Parmak figürünün kaldırıldığı, onun yerine bir çerçevenin getirildiği görülüyor. Ayrıca önceden Yemeksepeti ve Banabi'nin marka renkleri farklıyken artık aynı renklere sahipler.

Yeni tasarımdaki renklerin kodları ise şu şekilde:

Yeni tasarımla birlikte site artık böyle görünüyor.

Uygulamada karşılacağınız tasarım ise bu şekilde.

Peki siz yeni tasarımı nasıl buldunuz?