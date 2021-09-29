Yemeksepeti’nin 20 Yıllık Logosu ve Tasarımı Değişti: İşte Yeni Logo ve Tasarım (Banabi Sürprizi)

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Türkiye'nin önde gelen online yemek sipariş platformu Yemeksepeti.com ve market ürünleri sipariş hizmeti Banabi, logosunu ve tasarımını yeniledi. Getirilen yenilikte göze çarpan ilk detaylar font ve renk farklılığı.

20 yıldır aynı logoyu kullanan Yemeksepeti, bu sabah itibarıyla önemli bir değişikliğe gitti. Şirketin güncel logosu ve tasarımı, eskisine kıyasla daha minimalist görünüyor. Daha yumuşak hatlara sahip bir font ve pembe bir arka plan tercihine geçildiği görülüyor.

En radikal değişim ise meşhur kurye figürünün silinmesi. Sitenin arayüzünde ise ciddi değişiklikler bulunmuyor, sadece bazı küçük renk ve font farklılıkları dikkat çekiyor.

Yemeksepeti'nin yeni logosu işte böyle görünüyor:

yemeksepeti yeni logo

Meşhur kurye görseli ve kırmızı renk radikal bir kararla artık kullanılmıyor.

Yemeksepeti girişimi Banabi'nin tasarımında da değişikliğe gidildi.

banabi yeni logo

Parmak figürünün kaldırıldığı, onun yerine bir çerçevenin getirildiği görülüyor. Ayrıca önceden Yemeksepeti ve Banabi'nin marka renkleri farklıyken artık aynı renklere sahipler.

Yeni tasarımdaki renklerin kodları ise şu şekilde:

yemeksepeti renk kodları

Yeni tasarımla birlikte site artık böyle görünüyor.

yemeksepeti site yeni tasarım

Uygulamada karşılacağınız tasarım ise bu şekilde.

yemeksepeti uygulama tasarım

Peki siz yeni tasarımı nasıl buldunuz?
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