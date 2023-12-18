Yemeksepeti'nin sahibi Delivery Hero, Türkiye'deki teknoloji merkezini kapatacağını açıkladı. Alınan karar, Yemeksepeti operasyonlarında değişikliğe yol açmayacak.

Türkiye'nin köklü yemek teslimat platformlarından Yemeksepeti ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. 2015 yılında Yemeksepeti'ni satın alan Delivery Hero, Türkiye ile Tayvan'daki teknoloji merkezlerini kapatacağını açıkladı. Şirket, bu süreçte Almanya'da da küçülmeye gidecek.

Almanya merkezli firma, neden böyle bir karar alındığına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şirket CEO'su Niklas Oestberg tarafından yapılan yazılı açıklamada, Delivery Hero'nun etkinliğinin artırılması için böyle bir karar alındığı ifade edildi.

Yemeksepeti'nin operasyonları, eskisi gibi sürdürülecek

Delivery Hero tarafından alınan karar, Yemeksepeti kullanıcıları için herhangi bir değişikliğe yol açmayacak. Müşteriler de işletme sahipleri de platformu eskisi gibi kullanmaya devam edecekler. Ayrıca alınan karar kapsamında Yemeksepeti çalışanları için de herhangi bir işten çıkartma yapılmayacak. Yemeksepeti, konuyla ilgili açıklamasında Türkiye'deki teknoloji merkezinin Ar-Ge üzerine çalıştığını ifade etti.

Niklas Oestberg tarafından yapılan açıklama şöyle:

Bu sabah, ben ve Delivery Hero yönetim ekibinin geri kalanı, Türkiye ve Tayvan'daki iki küresel teknoloji merkezimizi kapatacağımızı, küresel ekiplerimizdeki rolleri destekleyeceğimizi ve Berlin merkezimizdeki personel sayımızda ayarlama yapacağımızı çalışanlarımıza bildirdik.