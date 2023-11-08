Getir, ABD'li Market Platformu FreshDirect'i Satın Alıyor

Getir'in ABD merkezli çevrim içi market platformu FreshDirect'i satın alacağı açıklandı. Anlaşma bedeli bilinmezken sürecin bu ay içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Türkiye'nin önde gelen hızlı teslimat platformlarından Getir ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2021 yılından beri ABD'de de hizmet veren şirketin, ülkedeki en popüler çevrim içi market şirketi FreshDirect'i satın alacağı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Getir, FreshDirect'in çatı şirketi olan Ahold Delhaize USA ile anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında FreshDirect'in tek yasal sahibi, Getir olacak. Kasım ayında tamamlanması beklenen satın alma için kaç para ödeneceği şimdilik bilinmiyor.

FreshDirect, 650 milyon dolar cirosu olan dev bir marka

FreshDirect, ABD'deki perakende market sektörü için önemli bir firma. New York'a ek olarak New Jersey ve Connecticut eyaletlerinde de hizmet veren şirket, yıllık 650 milyon dolar civarında ciro yapıyor. Getir'in bu firmayı satın alması, gelirlerde ciddi bir artış yaşanmasını sağlayacak.

Getir'in FreshDirect'i satın alması, FreshDirect için de olumlu bir durum. Bu bağlamda; FreshDirect, satın alma tamamlandıktan sonra kendi markasını korumaya devam edecek. Yani son tüketici için herhangi bir değişim yaşanmayacak. Ayrıca Getir'in sahip olduğu teknolojiler ve operasyon tecrübesi, FreshDirect'in daha iyi bir şekilde hizmet vermesini sağlayacak.