Bankalararası Kart Merkezi Pazar Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, kurumdaki görevinden ayrıldığında Yemeksepeti'nin finans teknolojileri şirketinin genel müdürlüğü pozisyonuna geçeceğini açıklamıştı. Yazıcıoğlu ve ekibinin çalışmalarının sonucunda, "Yemekpay" ismindeki iştirak faaliyet izni almayı başardı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'de ödeme hesapları açılabilecek. Bu hesaplara para yatırılabilecek ya da gerekli durumlarda bu hesaplardan para çekilebilecek.
Resmî Gazete'deki açıklama şu şekilde:
Yemekpay, artık ödeme hesabının işletilmesi için gerekli aksiyonları alabilecek. Yemekpay, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini, ödeme aracının ihraç veya kabulünü gerçekleştirebilecek.