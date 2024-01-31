Resmî Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Yemeksepeti'nin ödeme kuruluşu Yemekpay'a faaliyet izni verildiği açıklandı.

Bankalararası Kart Merkezi Pazar Geliştirme Komitesi Başkan Yardımcısı Serkan Yazıcıoğlu, kurumdaki görevinden ayrıldığında Yemeksepeti'nin finans teknolojileri şirketinin genel müdürlüğü pozisyonuna geçeceğini açıklamıştı. Yazıcıoğlu ve ekibinin çalışmalarının sonucunda, "Yemekpay" ismindeki iştirak faaliyet izni almayı başardı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'de ödeme hesapları açılabilecek. Bu hesaplara para yatırılabilecek ya da gerekli durumlarda bu hesaplardan para çekilebilecek.

Resmî Gazete'deki açıklama şu şekilde:

"20/6/2013 tarihli ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun (Kanun) 14, 15, 18 ve 19 uncu maddeleri kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde;

Yemekpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye Kanun'un 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen ödeme hizmetleri ile Kanun'un 18 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen elektronik para ihracı hizmetini sunmak üzere elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir. "

Yemekpay, artık ödeme hesabının işletilmesi için gerekli aksiyonları alabilecek. Yemekpay, ödeme hizmeti kullanıcısının ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımını içeren, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemi, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemi ile düzenli ödeme emri dâhil para transferini, ödeme aracının ihraç veya kabulünü gerçekleştirebilecek.