Hormon benzeri bakterilerin toprakta nasıl antibiyotik sentezledikleri keşfedildi. Bu keşifle birlikte daha etkili antibiyotik tedavisi için önemli bir adım atılmış oldu.

Birleşik Krallık'ta bulunan Warwick Üniversitesi ve Avustralya'daki Monash Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü uluslararası araştırma, daha verimli ve daha az kaynağa ihtiyaç duyacak şekilde antibiyotikler üretilmesi için önemli bir keşfin gerçekleştirilmesini sağladı.

Bu çalışma sayesinde bilim insanları yalnızca var olan antibiyotikleri de geliştirmekle kalmayacaklar. Araştırmacılar, toprak bakterilerinden yeni antibiyotikler elde etmenin yolunu da ortaya çıkarmış oldu. Araştırma Nature dergisinde yayımlanarak dünya ile paylaşıldı.

Bakterilerin hormon benzeri molekülleri incelendi

Klinik olarak kullanılan antibiyotiklerin büyük kısmı bakteriler gibi mikroorganizmalar tarafından üretiliyor. Bu bakteriler arasında da başı çeken Aktino Bakteri adı verilen bir toprak bakterisi türü oluyor. Laboratuvar kültürlerinde yetiştirilen bakterilerden antibiyotik çekiliyor.

Öte yandan laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda bakteriler bu türden hormon benzeri molekülleri üretmeyi bırakıyor. Araştırmacı ekip de bu hormonlara, özellikle de daha önce keşfedilmiş olan ve AHFCA olarak adlandırılan 2 alkil 5 hidroksimetil furan 3 karboksilli adlı moleküle ve antibiyotik üretimindeki rolüne odaklandı.

Röntgen kristalografi ve tek parçacık cryo elektron mikroskop tekniklerini kullanan ekip, bir proteinin yapısını inceledi. Şifreleme faktörü adı verilen ve belli bir bölgenin DNA'ya tutunabilmesini sağlayan bu yapı, bakterinin antibiyotik üretmesine de engel oluyor.

Antibiyotik üretimini aktif hale getirdiler

Proteinin yapısını ortaya çıkaran bilim insanları, ardından da yapay bir protein sentezledi. Bu proteinin bakteriye verilmesiyle birlikte DNA serbest kaldı ve antibiyotik üretimi de yeniden başlamış oldu.

Araştırmanın yazarlarından olan Sentetik Biyoloji Doçent Doktoru Chris Corre açıklamasında "Antibiyotik direnci büyük bir sorun haline geliyor ve acilen bununla başa çıkabilecek yeni antibiyotiklere ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı. Böylece hem antibiyotik üretimi kolaylaşacak, hem de yeni antibiyotikler geliştirilebilecek.