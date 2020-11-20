CAT, Dünyanın İlk Antibakteriyel Telefonu S42'yi Duyurdu

CAT, dünyanın ilk antibakteriyel telefonu S42'yi duyurdu. Sahip olduğu özel kaplama sayesinde yüzeyindeki mikropların yayılmasını önleyip, miktarını azaltan telefon, diğer teknik özellikleriyle ise pek de heyecan verici türden değil. CAT S42, 2021'in başında piyasaya sürülecek.

Zaman zaman piyasaya sürdüğü dayanıklı akıllı telefon modelleriyle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran CAT, bu kez de dünyanın ilk antibakteriyel telefonu "S42"yi duyurdu. Biomaster isimli bir şirket tarafından tamamen kaplanan telefon, ISO 22196 standartlarına sahip olarak karşımıza çıkıyor. Bu kadarıyla da yetinmeyen tüketiciler, telefonu su altında diledikleri gibi yıkayabiliyorlar. Çünkü telefon, önceki modellerde olduğu gibi su da geçirmiyor.

Biomaster, CAT'in akıllı telefonu için gümüş katkılı bir kaplama yaptı. Gümüş iyonları, telefonun yüzeyindeki mikropların yayılımını engelliyor. Üstelik telefon yüzeyindeki mikrop miktarı da bu kaplama sayesinde kendi kendine azalıyor. Kalıcı kaplama, bu özellikleri sayesinde CAT S42'ye benzersiz bir özellik katmış oluyor. Telefonun diğer donanım özellikleri ise ne yazık ki beklentileri karşılayacak türden değil.

Karşınızda, dünyanın ilk antibakteriyel telefonu CAT S42

CAT'in yeni akıllı telefonu, 5 inç büyüklüğünde HD+ çözünürlük sunan bir ekrana sahip. Dış mekan için özel olarak optimize edilen bu akıllı telefon, eldiven ya da ıslak elle kullanılabiliyor. Corning Gorilla Glass 5 korumasıyla gelen ekranın geniş çerçevelerine eklenen ön kamera ise kullanıcılara, 5 MP çözünürlük sunuyor. Bunlara ek olarak telefonun genel yapısı, IP68 ile IP69 sertifikalarının yanı sıra MIL SPEC 810H standardını da içeriyor. Şirket, telefonun 1,8 metreden çelik üzerinde düşmesinde, herhangi bir sorun olmadığını söylüyor. Ayrıca bu akıllı telefon, 1,5 metre suda 35 dakika kalabiliyor.

Dünyanın ilk antibakteriyel telefonu, Mediatek Helio A20 işlemciden güç alıyor. Bu güç, 3 GB RAM ve 32 GB depolama alanı kombinasyonuyla destekleniyor. Android 10 işletim sistemiyle gelen telefonun Android 11 güncellemesi alacağı, buna ek olarak 3 yıl boyunca da güvenlik güncellemeleri sunulacağı ifade ediliyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 4200 mAh olarak açıklandı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda, 13 MP çözünürlük sunan tek bir arka kamera ve bir de bu kamera için eklenen LED flaş olduğunu görüyoruz. Şirketin daha önceki telefonlarında yer alan termal kamera ya da saha çalışanlarının işlerini kolaylaştıracak özellikler, bu telefonda yer almıyor. Ancak telefonun üretiliş amacı da zaten, teknik özelliklerden ziyade mikrop tutmuyor olması.

CAT S42 teknik özellikleri

Ekran: 5 inç büyüklüğünde HD+

5 inç büyüklüğünde HD+ İşlemci: MediaTek Helio A20

MediaTek Helio A20 RAM: 3 GB

3 GB Depolama: 32 GB

32 GB Ön Kamera: 5 MP

5 MP Arka Kamera: 13 MP

13 MP Batarya: 4,200 mAh

4,200 mAh İşletim Sistemi: Android 10 (Android 11 güncellemesi alacak)

Android 10 (Android 11 güncellemesi alacak) Bağlantı: LTE Cat 6, VoLTE, VoWiFi

Yapılan açıklamalara göre CAT S42, 2021'in başında ve tek bir tasarımla satışa sunulacak. Akıllı telefonun fiyatı ise 299 dolar (yaklaşık 2,300 TL + vergiler) olarak açıklandı. CAT S42'nin hangi ülkelerde satışa sunulacağı şu an için bilinmiyor.