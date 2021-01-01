Türk Profesör, Dünyada Henüz Tanımlanmamış Bakteri Keşfetti

Erciyes Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Latife Çakır Bayram, daha önce tanımlanmamış 5 bakteri türü keşfetti. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 3’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında 100 penguen üzerinde inceleme yapan bilim insanı, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

3’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında çalışmalarını sürdüren Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latife Çakır Bayram, dünya üzerinde daha önce tanımlanmamış olan bakteri türleri keşfetti. Penguenlerin göz lezyonu üzerinde mikrobiyolojik araştırmalar yapan Bayram, tespit ettiği bakterilerin daha önce tanımlanmamış ve sınıflandırılmamış olduğunu söyledi.

3’üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi, geçtiğimiz yıl 4 Ocak-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Antarktika'ya giden bilim insanları arasında yer alan Latife Çakır Bayram, burada 100 penguen üzerinde detaylı inceleme imkanı yakalamış, Gentoo türü penguenlerin sağ gözünde bir dokunun varlığını keşfetmişti. Hala devam etmekte olan patoloji çalışmaları, bu yeni bakteri türlerinin keşfedilmesini sağladı.

"Araştırmanın en zor yanı, penguenlerden örnek toplamaktı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Latife Çakır Bayram, araştırma sürecinin nasıl gerçekleştiğini anlattı. 100 penguen üzerinden 5'er adet numune almanın hayli zorlu bir süreç olduğunu söyleyen bilim insanı, araştırma yapabilmek için Şilili bir gruba dahil olduğunu, onların inceleme için yakaladığı penguenlerden kendisi için numuneler topladığını belirtiyor. Bir penguenden numune alabilmek için en az 3 kişinin bulunması gerektiğini vurgulayan Latife Çakır Bayram, penguen başına 5-6 dakika zamanı olduğunu, çalışmanın oldukça yorucu geçtiğini, penguenlerin paytak paytak yürüyüşleri çok tatlı olsa da bu canlıların bir o kadar da güçlü olduğunu, gözden numune toplamanın daha da zor bir çalışma olduğunu ifade ediyor.

Bilim insanı, topladığı numunelerin araştırmalar için yeterli olduğunu söylüyor. Bugüne dek elde ettiği bulguları Gen Bank isimli veritabanında sorguladığını ifade eden Bayram, yüzde 98.75'in daha altında benzerlik oranının yakalandığını, bu da söz konusu bakterilerin yeni bir tür potansiyelinde olduğu anlamına geldiğini açıkladı. Yapılan çalışmaların devam ettiğini açıklayan bilim insanı, kısa bir süre sonra ismini dünyaya duyurabilir.