Bilim İnsanları Açıkladı: Kahve İçmek Ömrü Uzatıyor

Bilim insanlarının açıklamasına göre düzenli ve orantılı miktarda kahve kullanımı insan ömrünü uzatıyor. Daha bir çok faydası bulunan kahvenin aşırı tüketilmesi ise insan sağlığını olumsuz etkiliyor.

Kahve, bünyeniz için hem faydalı hem de oldukça zararlı olabilir. Kahve üzerinde yapılan araştırmaların artması ile kahvenin insan vücudundaki faydalarının daha fazla olduğu gözlemlendi. Yapılan son araştırmalardan birine göre doğru miktarda kahve tüketimi bir insanın yaşam süresini uzatabilir.

Kore Bulaşıcı Hastalıkları Önleme ajansı ve Chung-Ang üniversitesindeki araştırmacıların yaptıkları incelemelere göre, düzenli kahve tüketimi normal bir bireyin yaşam kalitesini ve süresini arttırıyor. Ancak aynı araştırmanın gösterdiğini göre, bireyin kahve tüketiminin giderek artması, bireyin ömrünü azaltabiliyor.

Kahve ile kaliteli bir yaşam:

Araştırmaya katılan gönüllü deneklerin bir kısmına günde 3 bardak diğerlerine ise 3 bardaktan az kahve verildi. 3 bardak kahve içen deneklerde tüketmeyenlere göre kalp krizi riskinin azaldığı gözlemlendi. 3 bardaktan az tüketenlerde ise kalp krizi riskinin küçük bir ölçüde azaldığı tespit edildi.

Araştırma için yaşları 18 ila 40 arasında değişen, diyabet, damar tıkanıklığı ve kanser gibi hastalıkları da olan toplamda 110.920 katılımcı kullanıldı.

Yine aynı araştırmada ortaya çıkan verilere göre spordan önce bir bardak kahve tüketimi, yağların daha hızlı yakılmasını sağlıyor

Bilim insanları, yaptıkları araştırmanın sonucu olarak yetişkin ve sağlıklı bir bireyin günde en fazla 4 bardak kahve içmesi gerektiğini, daha fazla miktarlarda kahve tüketiminin sağlığı olumsuz yönde etkileyeceği gibi bastırılmış hastalıkları ve alerjileri tetikleyebileceğini belirttiler.

Ayrıca yine bu yıl içinde yapılan başka bir araştırmaya göre düzenli ve orantılı kafein tüketimi Hipokampusta bulunan gri maddeyi arttırıyor. Bu da Alzheimer gibi hastalıkları geciktirebiliyor ya da önleyebiliyor.

Kahvenin oldukça fazla faydasının bulunmasının yanında fazla tüketildiğinde bireyin yaşam süresini kısaltacağını da unutmayın. Zira her şeyin fazlası zararlıdır.