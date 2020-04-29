Yeni Assassin's Creed Oyununun Adı Ortaya Çıktı

Ubisoft, uzun süredir söylentilere konu olan bir sonraki Assassin's Creed oyununu duyurmaya hazırlanıyor. Son olarak geliştirici şirketin yeni Assassin's Creed oyununun adını ortaya çıkaran bir alan adı aldığı ortaya çıktı.

Ubisoft'un bir sonraki Assassin's Creed oyunu merakla bekleniyor. Gelen yeni söylentilere göre Ubisoft, çok yakında popüler serinin yeni oyunu hakkında bir duyuru yapacak. Yeni Assassin's Creed oyununun adının Assassin's Creed Valhalla olması bekleniyor.

Alan adı kayıt şirketi Gandi.net, "assassinscreedvalhalla.com" alan adını tescilledi. Şirket, Ubisoft'un tüm oyunları için alan adlarını kaydediyor ve bu ipucu, bir sonraki Assassin's Creed oyununun adını ortaya çıkarmış gibi görünüyor. Yani oyun devi yakında hayranlara müjdeli haberi verebilir.

Ubisoft, Yeni Assassin's Creed oyunu için alan adı aldı

Yeni Assassin's Creed oyununun konsollara nesiller arası bir oyun olarak gelmesi bekleniyor. Yani oyun, hem mevcut hem de yeni nesil platformlarda çıkacak. Oyunun adının daha önce Assassin's Creed Ragnarok olarak açıklanması bekleniyordu.

Assassin's Creed'in bir sonraki oyununun Viking ülkesinde geçeceği ve İskandinav temalı olacağı uzun zamandır iddia ediliyordu. Şimdiye kadar ortaya çıkan sızıntılar da bunu destekler nitelikte. Oyun daha önce Amazon Almanya'da da Assassin's Creed: Ragnarok Valhalla Edition ismiyle görünmüştü.

Ubisoft'un bugün yeni Assassin's Creed oyununu resmi olarak duyurması bekleniyor, ancak yine de beklentileri yüksek tutmamak gerek. Ubisoft, oyunun adını ilk etapta bir teaser ile göstermesi olası görülüyor.