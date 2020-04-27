Yeni Assassin's Creed Oyunu Yakında Duyurulabilir

Assassin's Creed hayranları yaklaşık 1.5 yılı aşkın süredir yeni bir oyun bekliyor. Ubisoft serinin bir sonraki oyunu hakkında sessiz kalsa da, güvenilir bir kaynak, yeni Assassin's Creed'in yakında duyurulacağını iddia etti.

Assassin's Creed serisine 2018 yılında çıkan Assassin’s Creed Odyssey'den beri yeni oyun gelmedi. Antik Yunanistan'da geçen Odyssey'in ardından, bir sonraki oyunun Viking döneminde geçeceği konuşuluyordu. Şimdi de yeni Assassin's Creed oyununun yakında duyurulabileceği öne sürülüyor.

Oyunlara yönelik güvenilir sızıntılarıyla tanınan Twitter kullanıcısı Shinobi602, bir sonraki Assassin's Creed oyununun çok yakında duyurulacağını iddia etti. Shinobi602, yeni oyunun ne zaman duyurulacağını bilip bilmediğini soran takipçisine olumlu yanıt vermesinin ardından, bir diğer takipçisine yeni oyunun yakında geleceğini söyledi.

Ubisoft, bir sonraki Assassin's Creed oyununu yakında duyuracak

Shinobi602, yeni oyunun ne zaman açıklanacağını bildiğini ve yakında duyurulacağını iddia ediyor. Yine de E3 2020'nin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından Ubisoft'un yeni Assassin's Creed'i ne zaman duyuracağını kestirmek zor. Ancak geliştiricinin, planladığı E3 duyurularını internet üzerinden sunması bekleniyor.

Xbox başkanı Phil Spencer, oyuncuların Xbox Series X'e gelecek oyunları öğrenmek için çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını açıklamıştı. Bu açıklama bir sonraki Assassin's Creed oyununun yeni nesil bir oyun olacağı ve Microsoft'un sunumunda yer alacağı söylentilerini beraberinde getirmişti.

Elbette şimdiye dek ortaya atılanlar söylentiden öteye geçemiyor. Ubisoft yeni Assassin's Creed oyunu hakkında sessizliğini koruyor. Yine de Shinobi602 haklıysa, önümüzdeki aylarda serinin hayranlarını sevindirecek bir haber gelmesi olası.