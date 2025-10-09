Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Yeni Bir Assassin's Creed Oyununun İptal Edildiği Ortaya Çıktı: İşte Oyundan Detaylar

Ubisoft'un geçtiğimiz yıl geliştirme aşamasına geçtiği yeni bir Assassin's Creed oyununu konusu ve teması yüzünden iptal ettiği ortaya çıktı.

Yeni Bir Assassin's Creed Oyununun İptal Edildiği Ortaya Çıktı: İşte Oyundan Detaylar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ubisoft’un geçtiğimiz yıl geliştirmeye başladığı, Amerikan İç Savaşı sonrası dönemde geçecek yeni Assassin’s Creed oyununun iptal edildiği ortaya çıktı.

İddialara göre iptal edilen bu yeni Assassin's Creed oyununda kölelikten kurtulan siyahi bir karakterin yeniden yapılanan Amerika’da adalet arayışı anlatılacaktı. Kahramanımız, Assasin Tarikatı’na katılarak güneyde yükselen Ku Klux Klan gibi tehditlerle mücadele edecekti.

Yeni Assassin's Creed oyunu neden iptal edildi?

Assassin's Creed

Game File’ın ulaştığı Ubisoft çalışanlarına göre Paris merkezli yönetim geçen yaz projeyi “fazla politik” bulduğu gerekçesiyle durdurdu. İddialara göre Assassin’s Creed Shadows’daki siyahi samuray karakter Yasuke’nin tepki çekmesi ve ABD’deki gergin siyasi atmosfer kararın alınmasında etkili oldu.

Ubisoft konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmamış olsa da kaynağın güvenilirliği düşünüldüğünde gelişmenin doğru olma olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de oyun sektörünün günümüzde konumlandığı noktada şirketlerin bu tarz tartışmaların ana odağı olmaktan kaçınmayı tercih etmeleri oldukça olası.

Ubisoft, Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six için yeni oyun stüdyosu kurdu Ubisoft, Assassin’s Creed, Far Cry ve Rainbow Six için yeni oyun stüdyosu kurdu
2025'in En İyi Oyunları Belli Oluyor: Golden Joystick Adayları Belli Oldu 2025'in En İyi Oyunları Belli Oluyor: Golden Joystick Adayları Belli Oldu
Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

16 Yaşındakilerin Bile Kullanabileceği Elektrikli Araç Dacia Hipster Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Sony Ericsson K750i'nin Günümüzde Kulaklara Şaka Gibi Gelen Özellikleri

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

OpenAI'ın Bu Akşam Tanıtacağı "Agent Builder" Sızdırıldı (Yine Onlarca Şirketi Batıracak)

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Sennheiser, Herkesi Odyofil Yapacak Yeni Kulaklığını Duyurdu

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim