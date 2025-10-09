Yeni Bir Assassin's Creed Oyununun İptal Edildiği Ortaya Çıktı: İşte Oyundan Detaylar

Ubisoft'un geçtiğimiz yıl geliştirme aşamasına geçtiği yeni bir Assassin's Creed oyununu konusu ve teması yüzünden iptal ettiği ortaya çıktı.

Ubisoft’un geçtiğimiz yıl geliştirmeye başladığı, Amerikan İç Savaşı sonrası dönemde geçecek yeni Assassin’s Creed oyununun iptal edildiği ortaya çıktı.

İddialara göre iptal edilen bu yeni Assassin's Creed oyununda kölelikten kurtulan siyahi bir karakterin yeniden yapılanan Amerika’da adalet arayışı anlatılacaktı. Kahramanımız, Assasin Tarikatı’na katılarak güneyde yükselen Ku Klux Klan gibi tehditlerle mücadele edecekti.

Yeni Assassin's Creed oyunu neden iptal edildi?

Game File’ın ulaştığı Ubisoft çalışanlarına göre Paris merkezli yönetim geçen yaz projeyi “fazla politik” bulduğu gerekçesiyle durdurdu. İddialara göre Assassin’s Creed Shadows’daki siyahi samuray karakter Yasuke’nin tepki çekmesi ve ABD’deki gergin siyasi atmosfer kararın alınmasında etkili oldu.

Ubisoft konuyla ilgili resmî bir açıklama yapmamış olsa da kaynağın güvenilirliği düşünüldüğünde gelişmenin doğru olma olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de oyun sektörünün günümüzde konumlandığı noktada şirketlerin bu tarz tartışmaların ana odağı olmaktan kaçınmayı tercih etmeleri oldukça olası.