Yeni Bir ‘Ninja Kaplumbağalar’ Filmi Geliyor

Ninja Kaplumbağaları bilmeyen yoktur. Onlar genç, mutant, ninja, kaplumbağa ve filmleri başa sarılıp duruyor. Yeni Ninja Kaplumbağalar filminin çekimleri bu yıl başlayacak.

Avrupa ve Amerika’da yayınlanan pek çok sinema eseri, çizgi roman hikayesi gibi popüler kültür ürünü zaman zaman en başa döner. Buradaki amaç yeni oluşturulan evrende, eski evrendeki hataları yapmamak, zaman akışında ortaya çıkan hataları gidermek ve yeni hayranları serilere kazandırmaktır.

Paramount Pictures da elindeki önemli markalardan birisi olan Teenage Mutant Ninja Turtles, bizdeki adıyla Ninja Kaplumbağalar için yeni bir film çekiyor. Bu film de markanın sinematik geçmişini yok sayıp, yeni bir evren ve yeni bir hikaye başlatacak. Projenin yapımcısı ise Michael Bay, Andrew Form ve Brad Fuller’in kurduğu Platinum Dunes.

Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde Variety’ye konuşan Form, Paramount’ta yeni bir Ninja Kaplumbağalar filmi yaptıklarını ve çekimin yıl sonunda başlayacağını söyledi. Ekip daha önceki iki Ninja Kaplumbağalar filmini de çekmişti.

Filmin senaristi, Bad Words ve Space Jam 2 gibi filmlerin senaryosunu kaleme almış olan Andrew Dodge. Ekip daha önceki seriyi de çekmişti ama ikinci film olan “Out of the Shadows”un hasılatı sadece 245 milyon dolarda kalınca seri devam etmemişti. Her iki filmde de Megan Fox ve Will Arnett’i görmüştük. Genel olarak eleştirmenlerin fazlasıyla yerdiği film, karakterlerin popülaritesinden yeterince faydalananamıştı.

Daha önce sinemada tekrar tekrar çekilen Ninja Kaplumbağalar, çizgi film olarak da dördüncü kez başa döndürülmüş ve Nickelodeon’da Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles adıyla kendine yer bulmuştu. Serinin orijinal hali ise Kevin Eastman ve Kevin Laird tarafından çizgi roman olarak ortaya çıkarıldı.

Form ve Fuller’in Paramount için çektikleri son film ise 2020 yılında devamı gelmesi planlanan A Quiet Place adlı film oldu.