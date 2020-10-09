Consumer Reports tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre elektrikli bir araç satın almak, uzun vadede çok daha fazla tasarruf sağlıyor. Elektrikli araçlar, her ne kadar benzer özelliklere sahip benzinli muadillerine kıyasla daha pahalı olsa da bu fark uzun vadede kapanıyor.

Elektrikli otomobil üreticileri, uzun zamandır elektrikli bir araca sahip olmanın fosil yakıtla çalışan diğer araçlara kıyasla daha bütçe dostu olduğunu iddia ediyor. Şimdiyse yayınlanan yeni bir rapor, bunun sadece klasik bir pazarlama aldatmacası olmadığını ortaya koyuyor.

Consumer Reports, en popüler elektrikli araçların kendi sınıflarındaki en iyi benzinli arabalara göre kullanım ömrü boyunca daha ucuz olduğunu gösteren bir rapor yayınladı. Raporda, 50 bin doların altındaki elektrikli araçların içten yanmalı motora sahip bir araca kıyasla 6 bin ile 10 bin dolar arasında daha az maliyetli olduğundan söz ediliyor.

Elektrikli araçların yakıt ve bakım masrafları çok daha düşük:

İnsanlarda hâlâ elektrikli araçların çok pahalı ve geleceğin teknolojisi algısı olduğunu belirten Consumer Reports'un ulaşım ve enerji konusunda politika analisti Chris Herto, bu çalışmayla birlikte mevcut koşulları incelemek istediklerini söyledi.

İçten yanmalı motora sahip araçlara kıyasla piyasadaki elektrikli araçların ömür boyu tasarruflarına bakan Harto, bir elektrikli aracın satın alma fiyatının genellikle muadili benzinli bir arabadan %10 ile 40 oranında daha yüksek olduğunu ifade etti. Ancak bu ek maliyet, elektrikli araçların yakıt ve bakım tasarruflarıyla birlikte hızla dengeleniyor.

Rapora göre elektrikli araç sahipleri, araçlarını onarmak ve bakımını yapmak için yarı yarıya daha az ödeme yapıyor ve bir elektrikli otomobilin kullanım ömrü boyunca ortalama 4.600 dolar harcıyor. Ayrıca yakıt olarak benzin yerine elektrik kullanırken %60'a yakın kâr sağlanıyor.

Bu noktada yapılan incelemelerin ardından piyasadaki en çok satan elektrikli otomobil olan Tesla Model 3'ün, BMW 330i ve Audi A4 gibi sınıfının en çok satan ve beğenilen benzinli araçlarına kıyasla kullanım ömrü boyunca sahibine 15.000 dolara yakın tasarruf ettirdiği anlaşıldı.