Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk, Twitter'dan kendisine yöneltilen bir soru üzerine Almanya'daki favori yemeğinin döner kebap olduğunu söyledi.

Tesla, SpaceX, Boring Company ve Neuralink gibi yaptığı her iş olay olan şirketlerin CEO’su olan Elon Musk, aynı zamanda Twitter’ın da en dikkat çeken simalarından biri. Musk, Twitter’da yalnızca yaptığı açıklamalarla değil, kendisine yöneltilen sorulara verdiği yanıtlarla da çoğu zaman dikkat çekmeyi başarıyor.

Alex Avoigt’in paylaşmış olduğu bir hamur işi fotoğrafının altında “Çok lezzetli görünüyor” yazan Elon Musk’a, başka bir kullanıcı tarafından, “En iyi pasta ve hamur işi ürünlerinden bazıları Almanya’dadır. Almanya’yı ziyaret ettiğinizde favori yiyeceğiniz hangisiydi?” sorusu yöneltildi.

Bu soru üzerine takipçileri, Elon Musk’tan bir Alman pasta ya da hamur işi adı duymayı beklerken Musk, “Döner kebap” diyerek herkesi şaşırttı. Döner kebabın Musk’ın favorileri arasında olması tabiki anormal bir durum değil. Tuhaf olan, döner kebabın Musk’ın “ Almanya’daki ” favori yiyeceği olması.

Musk ayrıca ‘döner kebap’ tweetinin altında bir açıklama da paylaştı ve “Tacheles’ın hemen dışında şimdiye kadar gördüğüm en iyi kebapçı vardı. Oranın yıkılması çok kötü. O(kebapçı) muhteşemdi” ifadelerini kullandı. Bugüne kadar dünyaca ünlü pek çok ismin döner kebabı favori yemekleri arasında gösterdiğini görmüştük. Son tweetlerinden sonra Elon Musk da listeye eklenmiş oldu.