Yeni Bir Vivo Modeli, 3C Sertifikasyon Sitesinde Ortaya Çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun yeni bir akıllı telefonu Çin’in 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Şu an çok fazla bilginin ortaya çıkmadığı bu cihazın Vivo Y serisinin yeni üyesi olabileceği düşünülüyor.

BBK Electronics’e bağlı Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo’nun Vivo V2023A model numarasına sahip bir modeli anavatanındaki 3C sertifikasyon sitesinde ortaya çıktı. Sertifikasyon sitesindeki listelemede cihazın ismine dair ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Telefonun ismine dair herhangi bir bilgi bulunmasa da 91mobiles’ta yer alan habere göre cihaz, giriş segmentine ait, 4G LTE bağlantılı, 10 W şarj desteği bulunan bir model olabilir. Cihazın, şirketin Y serisinin yeni bir üyesi olabileceği düşünülüyor.

Vivo Y serisi

Bu sene içerisinde daha fazla bilgi sahibi olmayı beklediğimiz cihazla ilgili bilinenler şu an için bunlardan ibaret. Yeni cihazın da aralarına ekleneceği düşünülen Y serisine son olarak geçtiğimiz cuma günü Hindistan’da çıkan Vivo Y30 eklenmişti. 15 bin Hindistan Rupisi’nden (1.378 TL) daha düşük bir fiyat etiketine sahip olan telefonda 6,47 inç Ultra-O HD+, 1560 x 720 piksel çözünürlüklü, 19,5:9 en boy oranına sahip bir ekran bulunuyor.

Gücünü MediaTek P35 yonga setinden alan Vivo Y30, aynı zamanda IMG PowerVR GE8320 GPU’ya, 4 GB RAM’e, 128 GB genişletilebilir depolama alanına ve Android 10 temelli Funtouch OS'a sahip. Telefonun arka tarafında 13 MP ana sensör, 8 MP geniş açılı lens, 2 MP derinlik sensörü ve 2 MP sensörden oluşan dört kamera, ön tarafında ise 8 MP’lik selfie kamerası bulunuyor. Bunlara ek olara Vivo Y30’da 5.000 mAh değerinde bir batarya bulunuyor.