Vivo iQOO Z1x'in Batarya Kapasitesi Ortaya Çıktı

Vivo'nun yaklaşmakta olduğu bilinen yeni telefonu iQOO Z1x'in batarya kapasitesi ortaya çıktı. Kısa bir süre önce duyurulan iQOO Z1'in sadeleştirilmiş bir versiyonu olacak iQOO Z1x'in Snapdragon 765G işlemciden güç alacağı konuşuluyor.

Akıllı telefon sektörünün yakından takip edilen üreticilerinden bir tanesi olan Vivo, özellikle uygun fiyata sunduğu performans odaklı ürünleriyle pek çok tüketici tarafından ilgi görüyor. Üstelik şirket, ürün gamını genişletebilmek adına sürekli olarak yeni akıllı telefonlar geliştirmeye de devam ediyor.

Çok kısa bir süre önce MediaTek'in Dimensity 1000+ işlemcisini kullanan ilk telefon olan Vivo iQOO Z1 ile tanışmıştık. Daha sonra çıkan bilgilerse iQOO Z1'in biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olan iQOO Z1x'in yolda olduğunu gözler önüne sermişti.

Geçtiğimiz dönemlerde yaşanan sızıntılar, iQOO Z1x'in Snapdragon 765G işlemciden güç alacağını ve yüksek bir ekran tazeleme oranına sahip olacağını ortaya koymuştu. Ayrıca bu akıllı telefonun 33 watt hızlı şarj desteğine sahip olacağı da konuşuluyordu. Şimdi edinilen bilgiler ise 33 watt hızlı şarj desteği sunacak bu bataryanın kapasitesinin ne olacağını gözler önüne seriyor.

iQOO Z1x, 5.000 mAh batarya ile gelecek

Çin'in sosyal medya platformu olan Weibo'da sızdırılan bir görsel, iQOO Z1x'e ait bir casus fotoğrafı ortaya koyuyor. Bu fotoğrafa baktığımız zaman, yaklaşmakta olan iQOO Z1x'in 5.000 mAh batarya ile geleceğini görebiliyoruz. Ayrıca bu akıllı telefonun Android 10 işletim sistemine sahip olacağı da görülüyor. Söz konusu görsel, iQOO Z1x'in diğer özelliklerini ise ne yazık ki göstermiyor.

Vivo'nun kısa bir süre önce duyurulan Dimensity 1000+ işlemcili iQOO Z1, 310 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulmuştu. Bu bağlamda iQOO Z1x modelinin bu seviyenin çok daha altında fiyatlandırılacağını açıkça söylemek gerekiyor. Telefonla ilgili diğer detaylar ve iQOO Z1x'in fiyatı, Vivo'nun yapacağı açıklamalarla gün yüzüne çıkmış olacak.