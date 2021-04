Büyük bir hayran kitlesine sahip Marvel filmi Black Panther, bildiğiniz üzere bir devam filmine sahip olacak. Seneye çıkmasını beklediğimiz filmin adıysa belli değil. Ancak yeni bilgilere göre film, "Summer Break" kod adıyla yakında çekimlere başlıyor.

Marvel, geçtiğimiz yıllarda hayranlarını sevindirecek bir açıklama yapmış ve Black Panther 2'nin geleceğini duyurmuştu. Filmin konusu ya da oyuncular henüz tam olarak bilinmese de yeni bir iddiaya göre yapım, "Summer Break" kod adına sahip olacak. Aynı raporda filmin çekimlerine yakın zamanda başlanacağı ve şu an hazırlık sürecinde olduğu da bildirildi.

Black Panther, içerdiği tema ve mekanlarla Marvel filmlerine yeni bir soluk getirmiş, sürekli aynı kahraman serilerinden sıkılanların yoğun ilgisini çekmişti. 2018 yılında gösterime giren yapım, sahip olduğu azımsanamayacak gişe başarısıyla Marvel’in kalıcı bir üyesi olacağını zaten belli etmişti. Ancak filmin başrolü Chadwick Boseman'ın dramatik ölümü, seride işleri karıştırmış ve ikinci filmin geleceği merak konusu olmuştu.

Yeni filmin ismi bize ne anlatıyor?

Aktarılanlara göre Black Panther 2’nin kod adı ‘Summer Break’ olacak. Yaz tatili anlamına gelen bu kod adın ne anlatmaya çalıştığına dair bazı tahminler yürütmek mümkün. Buradan yola çıkarak daha olumlu gelişmeler görebileceğimiz bir filmle karşılaşabileceğimiz söylenebilir ancak tabii isimden özel bir anlam da çıkarmak gerekmiyor. Ayrıca raporda yer alan bir diğer bilgiye göreyse film ABD’nin Georgia eyaletinde çekilecek.

Thor: Love and Thunder, Captain Marvel 2, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ve Ant-Man and the Wasp: Quantumania filmleri; çekileceği duyurulan son Marvel filmleriydi. Yakın zamanda bu kervana katılan Black Panther 2’nin 2022 yılında çekimlerinin tamamlanması ve vizyona girmesi bekleniyor.

Peki sizce "Summer Break" kod adı filmle ilgili özel bir şeyi temsil ediyor mu? Sizce filmde nasıl bir konu işlenecek?