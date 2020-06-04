Black Panther 2’de Wolverine’in de Yer Alacağı İddia Edildi

2022 yılında vizyona girmesi planlanan Black Panther 2’yle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Black Panther 2’de X-Men dünyasının en sevilen karakterlerinden Wolverine’i görebiliriz.

Marvel, 2018’deki ilk filmin ardından Black Panther 2'nin geleceğini kesin bir dille onaylamıştı. Serinin ikinci filminin 6 Mayıs 2022’de vizyona girmesi planlanıyor. X-Men karakterlerinden birinin de yer alacağı belirtilen filmin vizyona girmesine daha iki yıl olmasına rağmen filme dair çok önemli bir iddia ortaya çıktı.

Black Panther 2’de X-Men dünyasının en önemli karakterlerinden Wolverine’in de olacağı iddia ediliyor. Marvel’a yakın kaynaklara dayandırılan bu iddianın temelleri ise Wolverine’in pençelerindeki Adamantium var.

Wolverine, Adamantium’la ilgili olarak Wakanda’ya gidebilir

Marvel hayranlarının hemen hemen hepsi Wolverine’in iskeletinin Adamantium’la kaplı olduğunu bilir. Hikayeye göre Adamantium, doğal olarak oluşmayan, yıkılmaz bir alaşımdır. Wolverine’in bütün kemiklerini kaplayan bu alaşım, pençelerini oluşturan metaldir.

Peki Adamantium’un ana bileşeni nedir? Yine Wolverine’in hikayesine göre Adamantium alaşımının ana bileşeni sadece Wakanda’da çıkan Vibranium’dur. İşte Wolverine’in Black Panther 2’ye katılımı da bu vesileyle olacak. En azından iddialara göre hikaye böyle işlenecek.

Weapon X projesinde iskeleti Adamantium’la kaplanan Wolverine, Adamantium’un Vibranium’dan elde edildiğini öğrendiğinde yaşadıklarını tam olarak anlamak için Wakanda bilimine başvurabilir. Bedeni ve zihnindeki deney hatıralarından kurtulmak için Wakanda biliminden yardım alan Buck Barnes (Winter Soldier) gibi Wolverine de benzer bir tedavi için Wakada’daki bilim insanlarından yardım isteyebilir.

Wolverine’in Wakanda’da uzun bir süre görülmeyebilir. Sonuçta Wolverine gibi bir karakterin filmde uzun süre yer alması, hikayenin geri kalanında olması yönünde beklenti oluşturabilir. Marvel bu ihtimalden kaçınmak için Wolverine’i kısa bir sahneden gösterebilir.

Uzun bir zamandır Wolverine’i canlandıran Hugh Jackman’ın role veda etmiş olması Marvel için bu noktadaki en büyük sorun. Jackman’la özdeşleştirilen karakteri bundan sonra canlandıracak aktörün kim olacağı hala bilinmiyor.

Wolverine’in küçük bir sahneyle dahi olsa Black Panther 2’de yer alarak Marvel Sinematik Evreni’ne katılacak olması heyecan verici. Çok kısa bir sahne için bile olsa Wolverine’i canlandıracak yeni oyuncuyu görmek Marvel hayranlarının hoşuna gidebilir.