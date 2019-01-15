Bu yılın otomobil fuarına pek de ilgi göstermeyen Alman üreticilerden BMW, yeni 7 serisi araçlarını 16 Ocak’ta tanıtacak. Firma tanıtım öncesinde araca dair bir görsel paylaştı.

BMW, Audi ve Mercedes-Benz bu yılın Detroit Otomobil Fuarına katılımlarını çok kısıtlı tuttular. Alman devleri fuarda olmadığı için de BMW’nin amiral gemisi sedanı fuarda açıklanmadı.

BMW, yarın yapacağı lansman öncesinde aracın gölgeler içindeki bir fotoğrafını basınla paylaştı. Görüntü bir basın bülteninde yer aldı. Dürüst olmak gerekirse, yeni yayınlanan görselde daha önce görmediğimiz bir şey yok. Aracın geniş ön ızgarasını ve küçük, keskin hatlı farlarını görüyoruz.

Son günlerde sosyal medyada yer alan fotoğraflarda, 2020 BMW 7 modellerinin ön ızgaralarını her açıdan görmüştük. X7 serisinin ızgarasına benzeyen devasa ızgara LCI’ı seleflerinden ayırıyor.

Yeni 7 serisi, BMW’nin Münih’te üst seviye modelleri için Milanolu mimar ve tasarımcı Patricia Urquiola ile birlikte tasarladığı sahnede tanıtılacak. BMW’nin diğer üst düzey serileri olan X7, 8 Serisi, Concept M8 Gran Coupe gibi modeller de 323 metrekarelik bu sahnede tanıtılacak. Aracın yarın sahneye çıkmasının ardından da araç hakkında detaylı bilgiler edinebileceğiz.

BMW'nin 7 serisine dair daha net görseller olsa da Alman devinin yarına özel hazırlandığı da bir gerçek. Aracın teknik özelliklerine dair kesin bilgiler de yarın açıklanacaktır.