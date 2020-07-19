Yeni BMW M4'ün Dev Izgarası Ortaya Çıktı

BMW’nin Eylül ayında tanıtacağı otomobillerden yeni BMW M4 Coupe’nin detayları yavaş yavaş belli oluyor. Yeni araç da dev ızgaraya sahip BMW’lerden biri olacak.

Alman otomotiv üreticisi BMW, bu yılın Eylül ayında tamamen yeni iki otomobil piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Şimdiye kadar kamuflajlı bazı fotoğrafları çekilen bu otomobiller BMW M3 Sedan ve BMW M4 Coupe modelleri olacak.

Modelin kamuflajları kalsa da hakkında az da olsa detay görmeyi başardık. Çekilen casus fotoğraflarda yer alan BMW M4 prototipinin son yıllarda firmanın tercih ettiği dev ızgaraya sahip olacağı da açığa çıkmış oldu.

BMW geniş ızgaralardan vazgeçmiyor

BMW’nin son yıllardaki tercihi olan dev ızgarların yeni modellerde yer almasını istemeyenlerden iseniz M4 Coupe sizi hayal kırıklığına uğratacak. Alman üretici, sık sık tartışma konusu olan bu yeni tasarımdan pek de vazgeçecek gibi durmuyor.

Genişleyen ızgarayla birlikte yeni M4’ün hava girişleri de büyüyor. Ön ızgara ise ikiye ayrılmış durumda, bu da araca daha agresif bir görünüm kazandırıyor. Aracın üretim aşamasındaki ön ve arka farları da tamamen görülebilirken dörtlü egzoz çıkışı da son ürüne yakın bir modelle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Aracı görmemiz için birkaç hafta daha beklememiz gerekiyor olsa da BMW daha önce yeni otomobillerin teknik özelliklerini doğrulamıştı. Hem sedan hem coupe modelde ikiz turboşarjlı 3 litrelik sıralı altı motor kullanılacak. BMW X3 M ve X4 M SUV’lerde de kullanılan bu motorlar temel versiyonda 480, Competition varyansında ise 510 beygir güç üretiyor.

Yeni modeller 2021’de yollarda

Yeni modellerden ilki arkadan itişli ve 6 ileri manuel vitese sahip olacak. İkinci modelde ise sekiz ileri otomatik vites bulunacak. BMW’nin M xDrive dört teker sürüş sistemi de M3 ve Competition’da kullanılabilecek.

BMW henüz araçların ne zaman teslim edileceğine dair resmi bir açıklama yapmadı. İddialara göre arkadan itişli versiyon 2021’in başlarında yollarda olacak, onu Competition takip edecek. M3 Sedan ve M4 Coupe’ye daha sonra üstü açılabilen CS varyantları katılacak.