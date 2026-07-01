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5 Farklı Motorla Gelen, Tasarımı Tartışma Yaratacak Yeni BMW X5 Tanıtıldı: Hidrojen Motoru Bile Var!

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BMW, hidrojen dahil 5 farklı motor seçeneğiyle sunulacak yeni X5 modelini resmen tanıttı.

5 Farklı Motorla Gelen, Tasarımı Tartışma Yaratacak Yeni BMW X5 Tanıtıldı: Hidrojen Motoru Bile Var!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BMW, 1990’lı yılların başından beri sattığı ve kullanıcıların çok sevdiği X5 modelinin yeni versiyonunu gerçekleştirdiği bir lansman ile resmen tanıttı. Yeni X5, çok büyük değişikliklerle sunuluyor.

BMW’nin SUV tipindeki X5 modeli, otomobilseverleri 2’ye bölebilecek tasarım detaylarına sahip. Öte yandan Neue Klasse görünümünü tam olarak yansıttığını da söyleyebiliriz. Ayrıca BMW araçta, 5 farklı güç aktarma organı sunarak eşi benzeri görülmeyen bir yaklaşım sergileyecek.

İçerikten Görseller

5 Farklı Motorla Gelen, Tasarımı Tartışma Yaratacak Yeni BMW X5 Tanıtıldı: Hidrojen Motoru Bile Var!
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Karşınızda yeni BMW X5

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2 metre genişliğe sahip BMW X5 modelinin en önemli tasarım detaylarından biri ön tarafında X şeklinde biraz tartışma yaratabilecek farları. Onun dışında aydınlatmalı böbrek ızgara tasarımı da görüyoruz. Aracın özellikle arka ve yanlardan genel anlamda modern ve şık bir görünüme sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. İçten yanmalı versiyonun ön hava girişleri elektrikli versiyondan daha büyük. Aracın 4**,99 metre uzunluğu, 1,75 metre yüksekliği, 3.035 mm aks mesafesi** var.

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BMW, G65 kodlu yeni X65 modelini toplamda 5 farklı motor seçeneğiyle sunacak. Bunlar benzinli, dizel, tam elektrikli, şarj edilebilir hibrit ve hidrojen olarak açıklandı. Her biri ayrı dikkat çeken özelliklerle gelecek.

  • Tam elektrikli BMW iX5 60 xDrive: Ön aksta 249 beygir, arka aksta ise 329 beygir güç üreten motorlar, toplamda 578 beygir (425 kW) sistem gücü ve 805 Nm tork sağlıyor. 0'dan 100 km/s hıza sadece 4,6 saniyede ulaşıyor. 845 km’ye varan menzil sunabiliyor.
  • Hafif hibrit benzinli X5 40 xDrive: 3,0 litrelik sıralı 6 silindirli motoruyla 400 beygir güç ve 580 Nm tork üretiyor. 2.365 kg ağırlığa sahip versiyon, 0’dan 100 km/sa hıza 5,3 saniyede çıkıyor.
  • Dizel X5 40d xDrive: 313 beygir güç ve 670 Nm tork sunan sıralı altı silindirli dizel motoruyla 100 kilometrede ortalama 7,0-7,3 litre yakıt tüketiyor.
  • Şarj edilebilir hibrit X5 50e ve M60e: Bu modeller; 3,0 litrelik benzinli motoru, 8 ileri otomatik şanzımana entegre 197 beygirlik bir elektrik motoruyla birleştiriyor.26,5 kWh net batarya kapasitesine sahip bu ikiliden M60e xDrive, tam 612 beygir güç ve 800 Nm tork üreterek 0-100 km/s deparını 4,5 saniyede tamamlıyor.
  • Hidrojen X5 Hydrogen: Toyota iş birliğiyle geliştirilen bu versiyon; 2028 yılında sınırlı bir seri olarak yollara çıkacak.Taban altına yerleştirilen yedi yassı depoda 7 kg hidrojen taşıyacak olan bu model, hiç şarja gerek duymadan 750 kilometreye varan menzili hedefliyor.

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İç mekânâ bakıldığında da Neue Klasse dilinin devam ettiğini görüyoruz. BMW Panaromic Vision burada da karşımıza çıkıyor. Sürücüleri ön camın alt kısmı boyunca boydan boya uzanan yüksek çözünürlüklü bir projeksiyon alanı karşılıyor. Konsolun merkezinde ise asimetrik "Free-Cut" tasarımıyla dikkat çeken 17,9 inçlik devasa bir dokunmatik ekran var. Ön yolcu için opsiyonel 14,6 inçlik ekran seçeneği de var.

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Yeni BMW X5, bu yılın ilerleyen döneminde üretime başlayacak kasım gibi yollara çıkacak. Aracın 2027 ortasında Türkiye’ye gelmesi bekleniyor. PHEV ve tam elektrikli 2027 başında, 2028’de ise hidrojen versiyon gelecek.

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