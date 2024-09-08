Geçen yıl duyurulan yeni Crazy Taxi oyununun erken geliştirilme aşamalarından bir oynanış videosu sızdı. Video, 2 yıllık ve oyunun tamamamlanmamış hâline ait olmasına rağmen az da olsa oynanışa bir bakış atmamızı sağlıyor.

SEGA, geçtiğimiz yıl bir dönemin efsane oyunlarından biri olan Crazy Taxi’nin yeni versiyonunun geleceğini duyurmuştu. Oyuncuları çok heyecanlandıran bu yapımın, açık dünya ve multiplayer bir oyun olacağı aktarılmıştı.

Yeni Crazy Taxi’nin çıkışına dair hâlâ bir açıklama bulunmasa da dün önemli bir gelişme yaşandı. Oyunun erken geliştirilme aşamalarından bir oynanış videosu sızdı.

Oyunun 2022 yılından geliştirilme aşamasından oynanış videosu

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“ryanfrombronx” isimli kullanıcı, X üzerinden bu görüntüleri paylaştı. Görüntülerin 2022 yılından olduğunu ve erken geliştirme aşamalarına ait olduğunu ifade etti. 33 saniyelik video, oyunda bizi nelerin beklediğine küçük de olsa bir bakış atmamızı sağladı.

Tabii ki bunun 2 yıl öncesine ait “erken aşamalar” olduğunun altını çizmek gerekiyor. Yani oyun böyle gözükmeyecek. Çıktığında çok daha iyileştirilmiş bir versiyonuyla karşılaşacağız. Videodan herkesin aklına kazınan yapımdan izler taşıyan bir oyun olacağını görebiliyoruz.

Buna ek olarak kullanıcı, oyunun çıkış tarihiyile ilgili iddialar da öne sürdü. Buna göre yeni Crazy Taxi, bu sene veya seneye çıkması beklenen Nintendo Switch 2 de dahil tüm modern platformlara 2027 yılında gelecek. Yani PC, PS5, Xbox Series X/S ve Nintendo Switch 2’de göreceğiz.

Oyun hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlar. Yeni Crazy Taxi’nin Unreal Engine 5 ile geliştirildiği söyleniyor. Zamanla hakkında daha fazla bilgi edinebileceğiz.