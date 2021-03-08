ABD otomobil devi Ford, ticari araç gamındaki en iddialı modeli Ford Transit'in yenilenen versiyonlarını Türkiye'deki kullanıcıların beğenisine sundu. 5 ton ağırlığındaki yeni Ford Transit, uzun ve jumbo şasi olmak üzere iki farklı gövde seçeneğine sahip.

Türkiye’de en sık kullanılan ticari araçlardan birisi Ford Transit, yenilenen versiyonu ile Türkiye’de satışa sunuldu. 5 ton ağırlığındaki araç, uzun şasi ve jumbo şasi olmak üzere iki farklı versiyona ve 10 ileri şanzıman seçeneklerine sahip.

Ford Transit, EcoBlue 2.0 litrelik motoru ile 170 beygir güç üretirken şerit takip sistemi, şerit hizalama yardımcısı gibi güvenlik önlemleri ile birlikte geliyor. Transit’in uzun şasi versiyonu 309.100, jumbo versiyonu ise 344.500 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcıların beğenisine sunulmuş durumda.

Yeni Ford Transit, 320 Nm tork üretiyor

5 ton ağırlığındaki Ford Transit’in van versiyonu, net olarak 2.422 litre bagaj hacmine sahip ve kullanıcıların beş adet euro palet kargo yüklemesine olanak sağlıyor. Kamyonet versiyon ise 2.690 litre bagaj hacmi sunarken, opsiyonel olarak 7 kişiye kadar koltuk desteğine sahip.

390 Nm tork devri üreten Ford Transit, her iki versiyonda da elektrik destekli direksiyonu standart donanım olarak sunuyor. Ford SYNC 3 iletişim ve eğlence sistemine sahip yeni ticari modeller, binek araçlarda görmeye alışkın olduğumuz Şerit Takip Sistemi, Şeritte Kalma ve Şerit Hizalama Yardımcısı gibi güvenlik donanımları ile birlikte geliyor.

Ford Transit fiyat listesi