Yeni Game of Thrones dizisi A Knight of the Seven Kingdoms'ın ilk tanıtım videosu yayınlandı

HBO’nun A Knight of the Seven Kingdoms dizisi, 18 Ocak 2026’da yayınlanacak. “Dunk & Egg” öykülerinden uyarlanan yapımın ilk fragmanı yayınlandı.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

HBO, Game of Thrones evrenine yeni bir halka daha ekliyor. A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight adıyla duyurulan dizi, 18 Ocak 2026’da izleyiciyle buluşacak. Hikâye, Ser Duncan the Tall (Dunk) ve genç Aegon V Targaryen (Egg) karakterlerinin erken dönem yolculuğunu konu alıyor.

George R. R. Martin’in “Tales of Dunk and Egg” adlı kısa romanlarından uyarlanan dizi, Game of Thrones’tan yaklaşık 100 yıl öncesinde geçiyor. Yani bu dizi, House of the Dragon gibi büyük hanedan savaşlarından önceki daha sade ama karakter odaklı bir dönem sunacak.

Yayınlanan fragman, hikâyeye mizahi ama duygusal bir ton katacak ikilinin ilk karşılaşmasına odaklanıyor. Egg, Dunk’ı sıradan bir şövalyeden fazlası olarak görmeye başlarken, ikilinin Westeros boyunca yaşayacağı maceraların ilk ipuçları da veriliyor.

Dizi, ilk sezon için altı bölüm olarak planlandı. Daha düşük ölçekli savaşlar ve kişisel yolculuklara odaklanan yapım, önceki dizilere kıyasla daha samimi bir atmosfer vadediyor. Ancak Westeros’un karmaşık siyasi dengeleri ve Targaryen hanesinin gölgesi yine hissedilecek.

