Yeni İnsansız Uçan Taksi Tanıtıldı (Şoförlüsü Geldi de Şoförsüzü Kaldı...)

Wisk'in tanıttığı yeni otonom hava taksisi, gelecekte global çapta yayılarak şehir içi ulaşımı kökten değiştirmeyi hedefliyor.

Otonom araçlar karayollarından sonra şimdi de gökyüzünü fethetmeye hazırlanıyor. Boeing tarafından desteklenen Wisk şirketi, pilot koltuğu olmayan, tamamen otonom hava taksisini tanıttı. Bu yenilikçi araç, şehir içi ulaşımı kökten değiştirmeyi hedefliyor. Dört yolcu kapasiteli bu elektrikli taksiler, saatte yaklaşık 222 kilometre (120 knot) hıza ulaşabiliyor.

Wisk'i rakiplerinden ayıran en önemli özellik, başından itibaren pilotsuz uçuşa odaklanması. Diğer şirketler başlangıçta pilotlu uçuşları hedeflerken, Wisk direkt olarak otonom operasyonlara geçiş yapmak istiyor. Bu tasarım tercihi sayesinde araç içinde dört yolcu için daha geniş ve konforlu bir alan yaratılmış. Şirket, ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) onayını alması durumunda 2030 yılına kadar Houston, Los Angeles ve Miami gibi büyük şehirlerde yolculu uçuşlara başlamayı planlıyor.

Wisk'in hava aracının iç tasarımı nasıl görünüyor?

Bu yeni Wisk hava aracı, iç tasarımıyla âdeta uçan bir SUV'u andırıyor. Dört kapılı, geniş ve ferah kabin içinde kol dayamaları, bardak tutucular, şarj portları, Wi-Fi ve klima gibi yüksek konfor özellikleri bulunuyor. Pilotsuz uçuşlarda yolcuların güvenliğini sağlamak amacıyla kabin içi sürekli kamera ile izleniyor ve kalkıştan önce uçuş güzergâhını gösteren güvenlik brifingleri ekranlarda gösteriliyor.

Uçağın tek gerçek zamanlı otonom yeteneği ise potansiyel tehlikeleri algılayıp onlardan kaçınmak. Ayrıca yerde görevli bir ekip uçuşları sürekli izleyerek gerektiğinde hava trafik kontrolü ile iletişime geçip iniş yapılmasına olanak tanıyor. Başlangıçta maliyetin yüksek olması beklenirken, şirket otonom sistemin ölçeklenmesiyle zamanla fiyatların düşeceğini ve hizmetin daha geniş kitlelere yayılacağını söylüyor.

Peki siz böyle bir hizmeti kullanır mıydınız? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.