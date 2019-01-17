Veri aktarım hızı konusunda kullanıcıları memnun edemeyen iPhone XR, 2019 yılında 4x4 MIMO antenler ile birlikte gelecek.

Apple’ın 2019 yılında üç adet yeni iPhone modeli tanıtması bekleniyor ve bu telefonların arasında 4x4 MIMO anten tasarımına sahip olan yeni iPhone XR da bulunuyor.

Finansal hizmetler sunan şirket Barclays bir araştırma notunda, yeni telefonda iPhone Xs’lerde kullanılan antenlerin kullanılacağını belirtti. Bunun sonucunda daha yüksek veri aktarımı hızlarına ulaşılabilecek.

Mevcut iPhone XR, 2x2 MIMO anten tasarımını kullanıyor, bu sebeple anten sayısını iki katına çıkarmak da ciddi veri aktarım hızı gelişmelerine yol açacaktır. Daha da önemlisi, bu geliştirme yapıldığında Apple’ın en ucuz telefonu olan iPhone XR da daha pahalı Xs serisinin veri aktarım hızına benzer bir değere sahip olacak.

Barclays, bundan daha önce 2019 yılında çıkacak iPhone’ların en yeni Wi-Fi bağlantısı olan Wi-Fi 6 teknolojisine sahip olacağını tahmin etmişti. Hızlı veri aktarımına ek olarak Wi-Fi 6 daha güvenli bir bağlantıyı yüksek hızlarda, düşük gecikmelerle kullanıcılara sağlayacak.

Tüm bunların yanı sıra 2019 yılında çıkacak olan iPhone’ların 5G destekli olmayacağı biliniyor.